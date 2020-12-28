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Решение о месте проведения ЧМ по хоккею будет принято до конца января
28.12.2020 13:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: novosib-sport.ru
Об этом сообщил высокопоставленный функционер в Международная федерация хоккея (IIHF).
Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и ищет замену столице Беларуси. Однако национальная Федерации хоккея
Как сообщил источник
Перенести турнир в Россию нельзя из-за решения CAS. С представителями местных федераций Праги, Братиславы и скандинавских городов, которые в СМИ назывались возможными альтернативами, переговоров пока не велось.
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Об этом сообщил высокопоставленный функционер в Международная федерация хоккея (IIHF).
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