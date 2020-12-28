Решение о месте проведения ЧМ по хоккею будет принято до конца января

Источник материала: Ежедневник

фото: novosib-sport.ru

Об этом сообщил высокопоставленный функционер в Международная федерация хоккея (IIHF).

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и ищет замену столице Беларуси. Однако национальная Федерации хоккея сообщила , что не получала официальных уведомлений от IIHF.

Как сообщил источник РИА Новости , решение будет принято на уровне Совета IIHF до конца января, однако дата заседания пока не определена.

Перенести турнир в Россию нельзя из-за решения CAS. С представителями местных федераций Праги, Братиславы и скандинавских городов, которые в СМИ назывались возможными альтернативами, переговоров пока не велось.