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Решение о месте проведения ЧМ по хоккею будет принято до конца января

28.12.2020 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: novosib-sport.ru

Об этом сообщил высокопоставленный функционер в Международная федерация хоккея (IIHF).

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и ищет замену столице Беларуси. Однако национальная Федерации хоккея сообщила, что не получала официальных уведомлений от IIHF. 

Как сообщил источник РИА Новости, решение будет принято на уровне Совета IIHF до конца января, однако дата заседания пока не определена.

Перенести турнир в Россию нельзя из-за решения CAS. С представителями местных федераций Праги, Братиславы и скандинавских городов, которые в СМИ назывались возможными альтернативами, переговоров пока не велось.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил высокопоставленный функционер в Международная федерация хоккея (IIHF).
 
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