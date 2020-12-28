«Если балкон — общественное место, то почему ЖЭС его не убирает?» Минчанин задал неудобные вопросы чиновникам

Источник материала: Onliner

2020 год подарил много новых интерпретаций привычных слов и поступков. Ну разве еще год назад кто-то мог подумать, что организовать пикет можно прямо у себя на балконе, причем для этого даже не надо на нем находиться? Или, например, что за надпись на асфальте будут заводить уголовные дела (рекламщики, когда-то штамповавшие краской объявления на плитку и асфальт, наверное, дрожат до сих пор). Чтобы совершенно правильно ориентироваться в новых реалиях и не дай бог неумышленно не нарушить закон, житель Минска решил спросить, как поступать в той или иной ситуации, у тех, кто и должен разъяснять честному народу сформировавшиеся порядки — у городских чиновников.

Продумав все «скользкие» моменты существования типичного минчанина, Константин отправил в Мингорисполком письмо следующего содержания: «Согласно данным Мингорисполкома, „Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и, в частности, со статьей 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия“. Таким образом, согласно Статье 2 Закона РБ „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“, лоджия (балкон) признается общественным местом. (Цитата: „К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте“).

В связи с этим прошу разъяснить:

1. Раз лоджия (балкон) признается Мингорисполкомом общественным местом, где происходит (может происходить) пикетирование, должна ли быть дверь квартиры всегда открыта, чтобы любой желающий мог попасть в общественное место (на лоджию, балкон)?

2. Должен ли быть еще каким-либо образом (раздача ключей, демонтаж запирающих устройств дверей) обеспечен в общественное место (балкон, лоджия) доступ всем желающим участникам пикета?

3. Необходимо ли устанавливать график доступа для желающих посетить общественное место в виде балкона (лоджии)?

4. Имеет ли право агентство по госрегистрации и земельному кадастру включать площадь лоджии в общую площадь квартиры (с понижающим коэффициентом и без)?

5. Должны ли на эту площадь начисляться коммунальные платежи?

6. На каком основании коммунальные службы не производят уборку данных общественных мест (балконов, лоджий)?»

Запрос звучит, конечно, абсурдно, но белорусам не привыкать.

— Через некоторое время мне пришел ответ из Мингорисполкома, и, знаете, я возмущен. Такое ощущение, что у них есть заготовка, которую рассылают всем, независимо от сути вопросов. Мол, что-то про флаги и пикеты — значит, ответ по шаблону. А вчитываться и по пунктам разъяснять никто не посчитал нужным. У меня в обращении ни слова не было про украшения, но почему-то чиновники целый абзац посвятили этому моменту. Также на целый лист цитируют мне законы, которые я и сам при необходимости могу найти и прочитать. И при этом не дают ни одного ответа на поставленные вопросы. Я уже подготовил повторный запрос с требованием ответить по существу, а не лить воду, — уточнил молодой человек.







Возмущение минчанина можно понять: «вы имеете право размещать новогодние и иные украшения в жилом помещении» и «разъяснение и комментирование нормативных правовых актов Республики Беларусь не относятся к компетенции Минского горисполкома» — явно не то, что хочет слышать человек, у которого накопились вопросы.

Onliner будет следить за развитием событий и новыми вариантами ответов.