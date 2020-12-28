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PlayStation 5 уверенно обходит новую Xbox по продажам

28.12.2020 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитический ресурс VGChartz подготовил отчет о мировых продажах консолей нового поколения. PlayStation 5 уверенно обходит Xbox Series X|S по числу проданных приставок. При этом все консоли находятся в дефиците и спрос на них полностью не удовлетворен.

По данным аналитиков, с момента старта продаж PlayStation 5 за пять недель разошлась тиражом в 3,733 млн копий. Xbox Series X|S продалась тиражом в 2,009 млн штук. Для сравнения в графике указывают и стартовые продажи Nintendo Switch, вышедшей в марте 2017 года. Тогда за аналогичный отрезок времени гибридная консоль разошлась тиражом в 2,329 млн штук.

PlayStation 5 уверенно обходит новую Xbox по продажам

Чтобы достичь уровня, который сейчас демонстрирует PS5, Nintendo понадобилось 15 недель в рознице.

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Аналитический ресурс VGChartz подготовил отчет о мировых продажах консолей нового поколения. PlayStation 5 уверенно обходит Xbox Series X|S по числу проданных приставок. При этом...
 
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