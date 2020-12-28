Белорусский рубль девальвировался до минимума за 111 дней

Напомним, что на прошлой неделе её стоимость подскочила на 2,10%, но если сравнить со значением в начале декабря, то белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 1,53%.





При этом курс доллара обвалился на 0,0155 BYN до 2,5736 BYN/USD и покинул максимум за 23 дня.





Доллар дорожал всю минувшую неделю.





Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже объём торгов долларом подскочил до $67,4 млн. Это максимальное значение более чем за три месяца. Последний раз ещё выше объёмы торгов долларом были на БВФБ 18 сентября, тогда через биржу прошло 67,5 млн. долларов.





Курс евро упал на 0,0106 BYN до 3,1478 BYN/EUR и покинул максимум за 115 дней.





Курс российского рубля улетел вверх на 0,0364 BYN до 3,4913 BYN/100 RUB.





Это позволило российскому рублю с максимума за 10 дней взметнуться до максимума за 115 дней. Рубль РФ дорожает уже четвёртый день, за это время его стоимость выросла уже на 0,0923 BYN.





Итоги недели 21—24 декабря на БВФБ

Белорусский рубль по итогам этой короткой недели уверенно навернулся сразу ко всем основным валютам, практически полностью растеряв успехи предыдущих недель укрепления:





курс доллара +0,0823 BYN (+3,28%);

курс евро +0,0871 BYN (+2,84%);

курс российского рубля +0,0385 BYN (+1,13%);

валютная корзина +2,10%





Накопительные итоги с начала декабря

С начала месяца белорусский рубль смог незначительно подорожать только к доллару, существенно девальвировавшись к евро и в меньшей степени к российскому рублю:





курс доллара −0,0035 BYN (−0,14%);

курс евро +0,0499 BYN (+1,61%);

курс российского рубля +0,0270 BYN (+0,79%);

валютная корзина +1,24%









Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра всего на 3 копейки до 73,7175 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра вырос на 25 копеек до 90,1270 российских рублей.





Рублю не сдобровать: США возвращаются к политике сильного доллара





Итоги минувшей недели на валютном рынке РФ

Российский рубль завершил прошедшую неделю небольшим ослаблением к доллару и евро:





курс доллара +0,3766 RUB (+0,51%);

курс евро +0,0487 RUB (+0,05%).