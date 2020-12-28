История повторяется: посла Мезенцева обвинили в том, что он служит Лукашенко, а не Путину













ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 28 декабря, комментируя высказывания дипломата. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев — ярчайший символ дипломатической зависимости и слабости России на постсоветском пространстве, отметил главный редакторМодест Колеров в понедельник, 28 декабря, комментируя высказывания дипломата.





Речь -- об интервью Мезенцева, в котором он заявил о существовании «глобального плана» по отрыву Беларуси от России. И о том, что санкционная политика в отношении Минска — следствие намерения устранить конкуренцию на региональных рынках.





«Не только по сравнению с послом и спецпредставителем президента в Беларуси Михаилом Бабичем, но и сам по себе посол Мезенцев является ярчайшим символом дипломатической зависимости и слабости России на постсоветском пространстве. Можно назвать буквально единицы послов России в постсоветских странах за последние 30 лет, которые действительно защищали интересы России, а не обслуживали интересы страны пребывания.





Так вот посол Мезенцев не только обслуживает интересы Лукашенко, но и в своих последних заявлениях особенно выступает в качестве рупора Лукашенко и служит его личным интересам в отношениях с Россией.





Все призывы к компромиссам, мудрости, глобализму, которые звучат из уст Мезенцева — это призывы в рамках лукашенковской пропаганды и против интересов России. Россия очень хорошо и без лукашенковской пропаганды понимает, что в Беларуси происходит сейчас и как это затрагивает интересы России. Я уверен, что в Москве очень хорошо видят, что Мезенцев служит Лукашенко, а не Путину", — отметил Модест Колеров.





Кстати, Колеров -- один из идеологов идеи "русского мира".