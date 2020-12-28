Монеточка вышла замуж

Источник материала: Tut.by

Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) вышла замуж. Певица сначала выложила в Instagram фото с обручальными кольцами, а спустя день рассказала своим подписчикам, кто ее избранник.

Певица вышла замуж 26 декабря.

Спустя сутки она решила внести ясность в разговоры вокруг свадьбы и рассказала, кто ее избранник.

— Везде пишут что я вышла замуж за своего продюсера, но дело в том что Витя не мой продюсер, и никогда вообще не продвигал артистов в таком смысле. Он композитор, музыкант. А я поэт) И надпись «prod» в наших треках и альбомах всегда означала sound production — производство музыки. […] В общем мы всего лишь вместе пишем наши песни, я отвечаю за тексты, Витя — за музыку:) так что мы соавторы, напарники, соплеменники… а теперь ещё и супруги) но никак не певица и продюсер))) хотя никакого хейта к таким парам я не испытываю, просто хотела исправить нюанс, который давно резал мне ухо.

Монеточка поблагодарила всех за поздравления и написала, что она счастлива.