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Монеточка вышла замуж

28.12.2020 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) вышла замуж. Певица сначала выложила в Instagram фото с обручальными кольцами, а спустя день рассказала своим подписчикам, кто ее избранник.

Певица вышла замуж 26 декабря.

Спустя сутки она решила внести ясность в разговоры вокруг свадьбы и рассказала, кто ее избранник.

— Везде пишут что я вышла замуж за своего продюсера, но дело в том что Витя не мой продюсер, и никогда вообще не продвигал артистов в таком смысле. Он композитор, музыкант. А я поэт) И надпись «prod» в наших треках и альбомах всегда означала sound production — производство музыки. […] В общем мы всего лишь вместе пишем наши песни, я отвечаю за тексты, Витя — за музыку:) так что мы соавторы, напарники, соплеменники… а теперь ещё и супруги) но никак не певица и продюсер))) хотя никакого хейта к таким парам я не испытываю, просто хотела исправить нюанс, который давно резал мне ухо.

Монеточка поблагодарила всех за поздравления и написала, что она счастлива.

 
 
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Монеточка поблагодарила всех за поздравления и написала, что она счастлива.
 
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