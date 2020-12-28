ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Классные молодые белорусские музыканты бесплатно выступят на предновогоднем онлайн-концерте

28.12.2020 14:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

29 декабря в 20.00 состоится бесплатный предновогодний концерт «Новогодний квартирник». На нем выступят современные белорусские музыканты: Nizkiz, Palina, Бакей, «Союз» и Dlina Volny. Организаторы планируют, что мероприятие получится теплым и ламповым, а главное: ходить никуда не нужно, ведь все пройдет онлайн.


Барабанщик Nizkiz. Фото: Иван Дечканец, TUT.BY. Снимок использован в качестве иллюстрации

Трансляция «Новогоднего квартирника Pernod Ricard Minsk» начнется в 20.00 и будет доступна на сайте kvartirnikonline.by. На сайте есть таймер, который может напомнить о концерте в вашем календаре. Ориентировочная продолжительность онлайн-ивента - 3 часа. Трансляция будет и на YouTube.

На онлайн-концерте выступят Бакей, Dlina Volny, Palina и «Союз», Nizkiz, которые не только исполнят свои хиты, но и расскажут много интересного об уходящем 2020-м. Еще они поделятся своими планами на следующий год. Между выступлениями артистов ведущий «Квартирника» будет проводить конкурсы, отвечать на сообщения зрителей, а специально приглашенный бармен научит готовить вкусные новогодние коктейли. В общем, должен получиться теплый ламповый вечер в дружеской атмосфере.

«Новогодний квартирник» 18+

Когда: 29 декабря, 20.00
Где: онлайн
Сколько: бесплатно

Читайте также

Шесть небанальных новогодних фильмов для праздничного настроения
Новый год уже через три с половиной дня. Что посмотреть в кино для праздничного настроения?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 декабря в 20.00 состоится бесплатный предновогодний концерт «Новогодний квартирник». На нем выступят современные белорусские музыканты: Nizkiz, Palina, Бакей, «Союз» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роскомнадзор потребовал удалить заметку о депутате Хинштейне в трусах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика