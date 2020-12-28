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Классные молодые белорусские музыканты бесплатно выступят на предновогоднем онлайн-концерте
Источник материала: Tut.by
29 декабря в 20.00 состоится бесплатный предновогодний концерт
Трансляция «Новогоднего квартирника Pernod Ricard Minsk» начнется в 20.00 и будет доступна на сайте
На онлайн-концерте выступят Бакей, Dlina Volny, Palina и «Союз», Nizkiz, которые не только исполнят свои хиты, но и расскажут много интересного об уходящем 2020-м. Еще они поделятся своими планами на следующий год. Между выступлениями артистов ведущий «Квартирника» будет проводить конкурсы, отвечать на сообщения зрителей, а специально приглашенный бармен научит готовить вкусные новогодние коктейли. В общем, должен получиться теплый ламповый вечер в дружеской атмосфере.
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29 декабря в 20.00 состоится бесплатный предновогодний концерт «Новогодний квартирник». На нем выступят современные белорусские музыканты: Nizkiz, Palina, Бакей, «Союз» и...
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