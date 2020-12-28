Классные молодые белорусские музыканты бесплатно выступят на предновогоднем онлайн-концерте

Источник материала: Tut.by

29 декабря в 20.00 состоится бесплатный предновогодний концерт «Новогодний квартирник» . На нем выступят современные белорусские музыканты: Nizkiz, Palina, Бакей, «Союз» и Dlina Volny. Организаторы планируют, что мероприятие получится теплым и ламповым, а главное: ходить никуда не нужно, ведь все пройдет онлайн.



Барабанщик Nizkiz. Фото: Иван Дечканец, TUT.BY. Снимок использован в качестве иллюстрации

Трансляция «Новогоднего квартирника Pernod Ricard Minsk» начнется в 20.00 и будет доступна на сайте kvartirnikonline.by . На сайте есть таймер, который может напомнить о концерте в вашем календаре. Ориентировочная продолжительность онлайн-ивента - 3 часа. Трансляция будет и на YouTube.

На онлайн-концерте выступят Бакей, Dlina Volny, Palina и «Союз», Nizkiz, которые не только исполнят свои хиты, но и расскажут много интересного об уходящем 2020-м. Еще они поделятся своими планами на следующий год. Между выступлениями артистов ведущий «Квартирника» будет проводить конкурсы, отвечать на сообщения зрителей, а специально приглашенный бармен научит готовить вкусные новогодние коктейли. В общем, должен получиться теплый ламповый вечер в дружеской атмосфере.

Читайте также Шесть небанальных новогодних фильмов для праздничного настроения Новый год уже через три с половиной дня. Что посмотреть в кино для праздничного настроения?