Вот на сколько в наших интернет-магазинах подешевели iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Источник материала: Tut.by

Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro от Apple в этом году начали продаваться позже обычного. В Беларусь официально гаджеты также пришли с небольшим запозданием. Впрочем, в интернет-магазинах устройства появились практически одновременно со всем миром. Посмотрели, на сколько с того момента они успели подешеветь.



iPhone 12 Pro

В странах «первой волны» и неавторизованных интернет-магазинах в Беларуси продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro (с экранами на 6,1 дюйма) начались в конце октября.

Тогда за стартовую версию iPhone 12 с 64 ГБ постоянной памяти в среднем следовало выложить 3075−3100 рублей, хотя находились варианты и подороже. Нынешняя стоимость новинки у большинства продавцов в интернете колеблется в диапазоне от 2530 до 2600 рублей. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за два месяца устройство подешевело на 18%.

Старший iPhone 12 Pro, в первую очередь отличающийся наличием трех основных камер (против двух в iPhone 12) и увеличенным объемом хранилища стартовой версии в 128 ГБ, стоил порядка 3970−4050 рублей. Сегодня гаджет можно найти от 3610−3700 рублей. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за два месяца устройство подешевело чуть меньше чем на 11%.

Миниатюрный iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и увеличенный iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма) официально пришли в Беларусь в декабре, хотя в других странах начали предлагаться в середине ноября. Тогда же первые телефоны появились и у нас.

Так, iPhone 12 mini (64 ГБ) у «серых» продавцов в ноябре оценивался в 2600—2700 рублей. Сейчас ценник если и изменился, то незначительно. Если постараться, то девайс получится отыскать по цене примерно от 2450 рублей. Но некоторые продавцы не спешат опускать ценники. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за полтора месяца устройство подешевело на 9%.

Топовый iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) в середине ноября в Сети оценивался в Беларуси в среднем в 4600—4640 рублей. Сегодня за смартфон просят от 3930−3980 рублей. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за полтора месяца устройство подешевело на 15%.

Напомним, что у официальных авторизованных продавцов последних смартфонов Apple в Беларуси, дающих на гаджеты полноценную гарантию, цены на девайсы следующие:

iPhone 12 mini (64 ГБ) — 2699 рублей,

iPhone 12 (64 ГБ) — 3099 рублей,

iPhone 12 Pro (128 ГБ) — 3899 рублей,

iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) — 4199 рублей.