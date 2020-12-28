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Вот на сколько в наших интернет-магазинах подешевели iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Источник материала: Tut.by
Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro от Apple в этом году начали продаваться позже обычного. В Беларусь официально гаджеты также пришли с небольшим запозданием. Впрочем, в интернет-магазинах устройства появились практически одновременно со всем миром. Посмотрели, на сколько с того момента они успели подешеветь.
В странах «первой волны» и неавторизованных интернет-магазинах в Беларуси продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro (с экранами на 6,1 дюйма) начались в конце октября.
Тогда за стартовую версию
Старший iPhone 12 Pro, в первую очередь отличающийся наличием трех основных камер (против двух в iPhone 12) и увеличенным объемом хранилища стартовой версии в 128 ГБ, стоил порядка 3970−4050 рублей. Сегодня гаджет можно найти от 3610−3700 рублей. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за два месяца устройство подешевело чуть меньше чем на 11%.
Миниатюрный iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и увеличенный iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма) официально пришли в Беларусь в декабре, хотя в других странах начали предлагаться в середине ноября. Тогда же первые телефоны появились и у нас.
Так,
Топовый
Напомним, что у официальных авторизованных продавцов последних смартфонов Apple в Беларуси, дающих на гаджеты полноценную гарантию, цены на девайсы следующие:
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В интернет-магазинах устройства появились практически одновременно со всем миром. Посмотрели, на сколько с того момента они успели подешеветь.
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