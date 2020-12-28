﻿ Вот на сколько в наших интернет-магазинах подешевели iPhone 12 и iPhone 12 Pro. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот на сколько в наших интернет-магазинах подешевели iPhone 12 и iPhone 12 Pro

28.12.2020 14:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro от Apple в этом году начали продаваться позже обычного. В Беларусь официально гаджеты также пришли с небольшим запозданием. Впрочем, в интернет-магазинах устройства появились практически одновременно со всем миром. Посмотрели, на сколько с того момента они успели подешеветь.


iPhone 12 Pro

В странах «первой волны» и неавторизованных интернет-магазинах в Беларуси продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro (с экранами на 6,1 дюйма) начались в конце октября.

Тогда за стартовую версию iPhone 12 с 64 ГБ постоянной памяти в среднем следовало выложить 3075−3100 рублей, хотя находились варианты и подороже. Нынешняя стоимость новинки у большинства продавцов в интернете колеблется в диапазоне от 2530 до 2600 рублей. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за два месяца устройство подешевело на 18%.

Старший iPhone 12 Pro, в первую очередь отличающийся наличием трех основных камер (против двух в iPhone 12) и увеличенным объемом хранилища стартовой версии в 128 ГБ, стоил порядка 3970−4050 рублей. Сегодня гаджет можно найти от 3610−3700 рублей. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за два месяца устройство подешевело чуть меньше чем на 11%.

Миниатюрный iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и увеличенный iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма) официально пришли в Беларусь в декабре, хотя в других странах начали предлагаться в середине ноября. Тогда же первые телефоны появились и у нас.

Так, iPhone 12 mini (64 ГБ) у «серых» продавцов в ноябре оценивался в 2600—2700 рублей. Сейчас ценник если и изменился, то незначительно. Если постараться, то девайс получится отыскать по цене примерно от 2450 рублей. Но некоторые продавцы не спешат опускать ценники. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за полтора месяца устройство подешевело на 9%.

Топовый iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) в середине ноября в Сети оценивался в Беларуси в среднем в 4600—4640 рублей. Сегодня за смартфон просят от 3930−3980 рублей. Если считать с максимальной разбежкой по цене, то за полтора месяца устройство подешевело на 15%.

Напомним, что у официальных авторизованных продавцов последних смартфонов Apple в Беларуси, дающих на гаджеты полноценную гарантию, цены на девайсы следующие:

  • iPhone 12 mini (64 ГБ) — 2699 рублей,
  • iPhone 12 (64 ГБ) — 3099 рублей,
  • iPhone 12 Pro (128 ГБ) — 3899 рублей,
  • iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) — 4199 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернет-магазинах устройства появились практически одновременно со всем миром. Посмотрели, на сколько с того момента они успели подешеветь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" покинуло сразу пять футболистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика