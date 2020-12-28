Источник материала: Хартия'97

«Мы все ваши лица знаем, вам придется жить здесь» 28.12.2020, 14:19

Карателей ждет честный суд.

- Жителей Смолевич пытаются запугивать и не дают собраться даже возле елки перед Новым годом, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Мы все ваши лица знаем! «Царёк» ОМОНа уже очень скоро сбежит, а вам придётся жить здесь.

Жалости от нас вы не дождетесь, как наши друзья и близкие не видят её от вас сейчас.

Честный суд - и только!





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