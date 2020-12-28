|
«Мы все ваши лица знаем, вам придется жить здесь»
Источник материала: Хартия'97
«Мы все ваши лица знаем, вам придется жить здесь»
Карателей ждет честный суд.
- Жителей Смолевич пытаются запугивать и не дают собраться даже возле елки перед Новым годом, - пишут телеграм-каналу
Жалости от нас вы не дождетесь, как наши друзья и близкие не видят её от вас сейчас.
Честный суд - и только!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карателей ждет честный суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)