Источник материала: Хартия'97

Глава европейской демократии: Мы полностью прекратим сотрудничество с режимом Лукашенко 2 28.12.2020, 14:04

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Белорусы заслуживают того, чтобы их борьба стояла в сегодняшних приоритетах ЕС.

Как в Брюсселе видят Беларусь? Как будет действовать Евросоюз, если ситуация в Беларуси не улучшится? Журналист «Белсата» Алесь Силич записал интервью с Жозепом Боррелем, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, то есть, по сути, с министром иностранных дел Европейского союза. Испанский политик является также вице-президентом Европейской комиссии – одной из самых влиятельных лиц объединенной Европы.

- Кризис в Беларуси должен быть преодолен исключительно мирным путем! С обязательным сохранением белорусского суверенитета и независимости и в соответствии с демократическими стремлениями белорусов. Демократия и принцип верховенства закона иногда требует долгосрочное борьбы, и этот процесс небыстрый. Но в Европе даже лучше, чем в других регионах мира, осознают, что этот процесс в конце концов преуспевает.

- Как Европейский союз может помочь белорусам перетерпеть, пережить, переночевать эту ночь репрессий и диктатуры?

Прежде всего позвольте мне подчеркнуть тот факт, что поддержание ЕС белорусского народа никак не связано с нашими геополитическими преференциями или интересами, это простое желание поддержать белорусов в реализации их права самим выбрать того, кому они доверят руководство страной: не «падать», так сказать, в сторону Евросоюза или, наоборот, России, а твердо и демократическим путем стать на свои собственные ноги. Белорусы заслуживают того, чтобы их борьба за свободу и демократию стояла в сегодняшних приоритетах Европейского Союза, его повестке дня. Так, мы с нашей стороны стараемся повысить давление на власти Беларуси, мы замораживаем отношения, мы вводим санкции и мы готовы идти этим самым путем и впредь, в случае если ситуация не улучшится. Мы полностью прекратим сотрудничество с режимом, если потребуется, во множестве направлений остановим. При этом мы будем повышать уровень сотрудничества с белорусским народом, гражданским обществом, одновременно подготавливая план поддержки демократической Беларуси, который начнет реализовываться в момент, когда (я подчеркиваю, что говорю «в момент», а не «если вдруг») придет время.

- Может ли Беларусь рассчитывать на солидную, основательную помощь со стороны Европейского союза, если перемены все-таки произойдут. В Беларуси начнется процесс демократизации. Можем ли мы говорить про определенного рода «План Маршалла». Некоторые специалисты говорят о суммах в несколько сотен миллионов евро, даже несколько миллиардов.

- Знаете, Евросоюз не волшебник, у которого в кармане лежит магическая коробка. Но отмечу тот факт, что главы стран, входящих в ЕС, на самом высоком уровне выразили свою решимость в практической поддержке процесса демократическое и мирное передачи власти в Беларуси. Например, Европейский Союз уже сейчас решил мобилизовать довольно крупный пакет поддержки демократического сообщества Беларуси, а это 33 миллиона евро, чтобы усилить это сообщество и помочь пережить трудные времена. Эти средства будут направлены, в частности, правоохранительным организациям, жертвам репрессий – помочь им лекарствами, правовым, финансовым и врачебным поддержанием.

В том, что касается следующего этапа в этом процессе так называемого «комплексного плана экономической поддержки Беларуси», то он сейчас на этапе подготовки и будет публично доступен, если Беларусь встанет на путь демократизации. И поэтому я не могу на данный момент, и это понятно, вам озвучить какие-то конкретные цифры плана Маршалла для Беларуси, но, можете поверить, он разрабатывается в соответствии с потребностями Беларуси, и эта поддержка, у меня нет сомнений, будет значимой и существенной. Кроме финансовой поддержки Беларуси, ЕС надеется на гораздо более глубокое политическое, социальное и экономическое сотрудничество с вашей страной. Возможно, на соглашение об ассоциации, которое мы, например, имеем с Украиной.

Мы можем также начать переговоры о двустороннем соглашении между Европейским Союзом и Беларусью, о более активном участии Беларуси во множестве программ и проектов ЕС, вовлечении белорусов в реализацию региональных программ Евросоюза в сферах культуры, исследований, цифровой энергии в рамках структуры Восточного партнерства и не только. Расширять разнообразные контакты между гражданами ЕС и Беларуси, предлагать белорусам европейские стипендии, втягивая их таким образом в общеевропейские процессы. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже объявила о выделении на эти цели «первого пакета для Беларуси» – четырех миллионов евро, которые страны-члены ЕС мгновенно способны мобилизовать, и мы собираемся готовить дальнейшие части этого пакета поддержки Беларуси настолько быстро, насколько это возможно. Надеюсь, следующая часть пакета помощи будет готова уже в начале близкого 2021 года.

- Самое популярное слово, которое мы слышим в Брюсселе, из ваших уст, из уст ваших коллег, это слово санкции. Какова основная цель санкций, что вы хотите достичь с их помощью?

- Санкции – это просто часть «дипломатической инструментальной коробки», так сказать. И отдельно от других инструментов они никогда не имеют смысла, так как вводятся временно, чтобы положить почему-то конец. В случае с Беларусью – положить конец унижению и неуважению к фундаментальным ценностям, которые мы в ЕС все разделяем. Введение санкций демонстрирует, что Европейский Союз готов пойти дальше обычных заявлений и принять определенные меры. Не только мы – другие страны также применяют санкции к властям Беларуси: а это и Швейцария, и Норвегия, и Исландия, а также Канада и США. Таким образом мы все вместе высылаем месседж нашей поддержки демократических прав белорусского народа, а также знак осуждения действий властей Беларуси, которые мы видели.

- Насчет третьего пакета санкций. Какие конкретно фамилии в черном списке?

В Европейском Союзе уже наложили ранее санкции на 55 человек, ответственных за репрессии и запугивание граждан Беларуси, а также нарушения в проведении избирательного процесса в Беларуси. Мы, как вы отметили, уже приняли третий пакет санкций, в списках которого не только 29 новых фамилий, но и 7 названий предприятий (подчеркну отдельно – на этот раз мы распространяем санкции не только на людей, но и на бизнесы), – бизнесы, поддерживающие лукашенковский режим и получающие от него дивиденды. Те, кто находится в списках санкций Европейского Союза, не смогут больше поехать ни в одну страну-члена ЕС, а все их счета в этих странах, если таковые есть, будут заморожены. Я считаю, это сильные ограничительные меры, которые определяют наш сильный мессидж властям Беларуси, который имеет целью побудить их к широкому национальному диалогу.

- Если эти санкции не сработают, какой будет следующий шаг Европейского союза?

Целевые санкции – это лишь один из инструментов, которые есть у Европейского Союза. И мы еще не применили других инструментов, не прилагали других усилий и не использовали других наших возможностей… Конечно, мы можем продолжить с санкциями, продолжить использовать этот инструмент и впредь и с намного более сильной интенсивностью. Если ситуация в Беларуси продолжит ухудшаться, мы продолжим добавлять в санкционные письма все новых и новых людей и бизнес-предприятий. Больше и больше предприятий будут попадать под санкции. Санкции сами собой включают различные меры: это и дипломатическое давление, и международные механизмы промоции и защиты прав человека, и финансовая поддержка белорусского народа. Мы сотрудничаем с самыми международными структурами и организациями, с тем чтобы обеспечить расследование нарушений прав человека в Беларуси… Повторюсь в конце беседы: главная цель наших усилий – преодолеть кризис в Беларуси мирным путем, обеспечив уважение прав белорусского народа. И нам всем хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее.

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