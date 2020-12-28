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Азербайджан заявил о нападении на свои позиции в Карабахе
Источник материала: Хартия'97
Азербайджан заявил о нападении на свои позиции в Карабахе
Баку предупредил Ереван, что примет решительные меры, если случай повторится.
Министерство обороны Азербайджана заявило 28 декабря о нападении «незаконной армянской вооруженной группировки» на азербайджанских военных в направлении села Агдам Ходжавендского района в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел 27 декабря, сообщает
«Оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района», – заявили в Баку.
По информации ведомства, в результате нападения один военный погиб, а другого ранили. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничто не угрожает.
Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в минобороны.
«Если подобный случай повторится, азербайджанская армия примет решительные меры», – предупредила азербайджанская сторона.
Армянская сторона пока не комментировала информацию о нападении на азербайджанских солдат в указанном районе.
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Баку предупредил Ереван, что примет решительные меры, если случай повторится.
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