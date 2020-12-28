"Сейчас безвременье": Гаспарян высказался о белорусском протесте

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаспарян высказался о белорусском протесте

В минувшие выходные впервые с августа силовыми структурами в Беларуси не было зафиксировано масштабных протестных акций против Александра Лукашенко, меж тем, современная протестная акция ― "это обязательное торжественное и пафосное освещение события в самых транспорентных СМИ, это заламывание рук правозащитников и это меланхоличные заявления европейских политиков", полагает российский политический эксперт Армен Гаспарян.

"Но европейские политики убыли на отмечание праздников, правозащитники закрыли финансовый год, транспарентные СМИ работают в режиме выходного дня ― сейчас такой промежуток, безвремение, когда ничего не работает. Тогда какой смысл "париться"? То есть "идейность" в отсутствие финансовых вложений свелась к нулю", ― рассуждает эксперт.

Комментарий известного российского политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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