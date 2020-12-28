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"Сейчас безвременье": Гаспарян высказался о белорусском протесте
28.12.2020 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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"Но европейские политики убыли на отмечание праздников, правозащитники закрыли финансовый год, транспарентные СМИ работают в режиме выходного дня ― сейчас такой промежуток, безвремение, когда ничего не работает. Тогда какой смысл "париться"? То есть "идейность" в отсутствие финансовых вложений свелась к нулю", ― рассуждает эксперт.
Комментарий известного российского политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Что такое современная протестная акция ― комментарий известного политического эксперта Армена Гаспаряна.
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