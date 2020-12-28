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Курс доллара покатился вниз. Почему он скоро вернется обратно?

28.12.2020 14:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Курс доллара покатился вниз. Почему он скоро вернется обратно?
Иллюстративное фото
Инвесторы оживились и начали проявлять интерес к рисковым активам. Рождественский позитив сыграл на руку рублю, и он стал достаточно сильно укрепляться. И хотя обрушить рубль может огромное количество факторов, долларовые вкладчики получили к Новому году не самый приятный подарок.

А вот негативно повлиять на курс российского рубля в ближайшие дни могут:

падение цен на нефть

новые пакеты санкций со стороны как США, так и ЕС

снижение аппетита инвесторов к рисковым активам

— всё это легко приведет к тому, что российская валюта, к которой буквально привязана белорусская, может легко вернуться к уровню 76 RUB за 1 доллар.

Между тем, российские эксперты уверены, что 2021 год окажется для российского рубля стабильным. Доллар в РФ будет стоить 75 RUB, а евро – 90 RUB

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 28 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара упал на 0,0155 (-0,60%), до 2,5736 белорусского рубля;

- евро снизился на 0,0106 (-0,34%), до 3,1478 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0364 (+1,05%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4913 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российские эксперты уверены, что 2021 год окажется для российского рубля стабильным.
 
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