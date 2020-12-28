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Курс доллара покатился вниз. Почему он скоро вернется обратно?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
А вот негативно повлиять на курс российского рубля в ближайшие дни могут:
падение цен на нефть
новые пакеты санкций со стороны как США, так и ЕС
снижение аппетита инвесторов к рисковым активам
— всё это легко приведет к тому, что российская валюта, к которой буквально привязана белорусская, может легко вернуться к уровню 76 RUB за 1 доллар.
Между тем, российские эксперты уверены, что 2021 год окажется для российского рубля стабильным. Доллар в РФ будет стоить 75 RUB, а евро – 90 RUB
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 28 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара упал на 0,0155 (-0,60%), до 2,5736 белорусского рубля;
- евро снизился на 0,0106 (-0,34%), до 3,1478 белорусского рубля;
- российский рубль стал дороже на 0,0364 (+1,05%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4913 белорусского рубля, за сотню.
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Российские эксперты уверены, что 2021 год окажется для российского рубля стабильным.
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