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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сети рассказали, что нужно сделать, чтобы авто даже зимой заводилось с пол-оборота Когда вы садитесь за руль автомобиля ранним утром, включаете зажигание, а силовой агрегат не заводится, у любого испортится настроение.

Если говорить о емкости, авто с дизельными двигателями нужны более емкие батареи. Заметим, если бензиновым агрегатом объемом 1,5 л оптимально подойдет батарея на 50-55 Ач, то дизельным нужна АКБ уже на 65 Ач.Стоит уделять внимание клеммам аккумулятора. Они должны быть чистыми. Если не соблюсти правил, то наступят проблемы. Лучше прочистить их шкуркой или щеткой, смоченной раствором соды. Нужно также хотя бы раз в пару месяцев подтягивать клеммы аккумулятора, чтобы не растерять соединение.Также скажем, что стоит в зимний период, а лучше регулярно, раз в пару месяцев заряжать аккумулятор дома или в гараже при помощи зарядного устройства. Также время от времени важно проверять мультиметром напряжение в бортовой сети. При действующем двигателе напряжение должно быть около 14,0-14,4 В. При неработающем 12,5-12,8 В.