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«АвтоВАЗ» запустил производство рестайлинговой Lada Vesta
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Примечательно, что для топовой версии рестайлинговой Vesta предусмотрена мельтимедийная система с вертикальным тачскрином. У доработанной «приборки» есть два «колодца», между которыми находится экран бортового компьютера. К счастью, хоть здесь «АвтоВАЗ» решил не лепить на машину современные технологии в виде полностью цифровой панели приборов.
Отмечается, что автомобили из первой партии рейсталинговых Lada Vesta были отправлены в тольяттинский инжиниринговый центр «АвтоВАЗа», где теперь хранятся под чехлами на охраняемой стоянке.
Ожидается, что серийное производство обновленной Lada Vesta запустят в первой половине 2021 года.
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С конвейера завода «Lada Ижевск» сошла уже вторая партия партия рестайлинговых седанов Lada Vesta.
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