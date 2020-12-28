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«АвтоВАЗ» запустил производство рестайлинговой Lada Vesta

28.12.2020 14:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«АвтоВАЗ» запустил производство рестайлинговой Lada Vesta
Иллюстративное фото
По данным автомобильного издания 32cars.ru, вся тестовая партия машин получила исключительно топовые комплектации, в том числе светодиодная оптика. Видимо подразумеваются головные фары со светодиодными ДХО, поскольку полностью светодиодная оптика сделает неоправданно дорогие отечественные машины еще дороже. Головная светотехника выполнена по мотивам Renault Logan и Sandero нового поколения.

Примечательно, что для топовой версии рестайлинговой Vesta предусмотрена мельтимедийная система с вертикальным тачскрином. У доработанной «приборки» есть два «колодца», между которыми находится экран бортового компьютера. К счастью, хоть здесь «АвтоВАЗ» решил не лепить на машину современные технологии в виде полностью цифровой панели приборов.

Отмечается, что автомобили из первой партии рейсталинговых Lada Vesta были отправлены в тольяттинский инжиниринговый центр «АвтоВАЗа», где теперь хранятся под чехлами на охраняемой стоянке.

Ожидается, что серийное производство обновленной Lada Vesta запустят в первой половине 2021 года.
 
 
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С конвейера завода «Lada Ижевск» сошла уже вторая партия партия рестайлинговых седанов Lada Vesta.
 
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