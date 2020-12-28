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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «АвтоВАЗ» запустил производство рестайлинговой Lada Vesta С конвейера завода «Lada Ижевск» сошла уже вторая партия партия рестайлинговых седанов Lada Vesta.

Примечательно, что для топовой версии рестайлинговой Vesta предусмотрена мельтимедийная система с вертикальным тачскрином. У доработанной «приборки» есть два «колодца», между которыми находится экран бортового компьютера. К счастью, хоть здесь «АвтоВАЗ» решил не лепить на машину современные технологии в виде полностью цифровой панели приборов.Отмечается, что автомобили из первой партии рейсталинговых Lada Vesta были отправлены в тольяттинский инжиниринговый центр «АвтоВАЗа», где теперь хранятся под чехлами на охраняемой стоянке.Ожидается, что серийное производство обновленной Lada Vesta запустят в первой половине 2021 года.