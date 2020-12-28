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Александр Хинштейн

«По имеющейся информации, материал, размещенный на интернет-странице <…>, содержит сведения, нарушающие законодательства Российской Федерации в области распространения информации, — цитирует „Бабр“ письмо. — Просим в кратчайшие сроки принять меры по удалению данных сведений с указанной интернет-страницы».

«„Депутат Госдумы держал в заложниках Галкина и Лолиту. Александр Хинштейн так дебоширил в ижевской гостинице, что артисты боялись выйти из своих номеров до рассвета“. С таким заголовком вышел № 020 газеты „Жизнь“, — говорилось в тексте. — Максим Галкин, Лолита и Александр Песков, которые провели сутки в Ижевске, стали свидетелями безобразного поведения депутата Госдумы Александра Хинштейна, пишет газета».

«Я действительно там был, — утверждал Хинштейн. — Но никаких действий, нарушающих закон, не совершал».

Что именно считать недостоверной информацией, как оценивать законность или незаконность анонсированной публичной акции, а также степень «неуважения» к государству — не уточняется. Сказано лишь, что, если «владелец социальной сети» не может сам это определить, он обязан пожаловаться в Роскомнадзор в течение дня и всё равно временно заблокировать публикацию.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роскомнадзор потребовал удалить заметку о депутате Хинштейне в трусах В 2020 году единоросс стал соавтором поправок в законопроект о блокировке «незаконной информации».

«Бабр» получил письмо с электронной почтыс требованием удалить текст «Депутат-громила.бегал в трусах по гостинице и бил окна», опубликованный в 2006 году. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале.Какая именно информация противоречила закону не указано.Материал уже удален с сайта, но копия доступна в кэше Google. Кроме того, издание опубликовало его в телеграме. Текст представляет собой перепечатку с сайта «Полит.ру».По сведениям издания, Александр Хинштейн отмечал день рождения друга в Ижевске: «Как пишет газета со слов администраторов отеля столичный бизнесмен специально к празднику выписал из Москвы два самолета (один с артистами, другой — с друзьями) и полностью снял небольшую загородную гостиницу „Парк-отель“».В материале со ссылкой на очевидцев утверждалось, что Хинштейн «устроил <…> настоящий дебош». Например, после выступления пародиста Александра Пескова депутат якобы отпускал в его адрес «сальные шуточки». Директор артиста Рудольф Разжигаев прокомментировал ситуацию: «Хинштейн перед этим выпил, но хорошо, что его слов не слышал Саша. Иначе была бы очень неприятная ситуация. Песков не из тех, кто будет молчать. Правда, потом за Хинштейна извинились».В тексте описывались и другие сцены поведения Хинштейна, из-за которого Максим Галкин, Лолита и Песков якобы не могли покинуть свои номера. Издание со ссылкой на газету «Жизнь» утверждало, что депутат Госдумы всё это время бегал в трусах в красный и белый горошек.После получения требований удалить публикацию «Бабр» обратил внимание, что «надзорное ведомство используется для обеления репутации отдельных депутатов».В 2020 году единоросс Александр Хинштейн стал соавтором поправок в законопроект о блокировке «незаконной информации» в социальных сетях. В частности соцсети обяжут сначала искать, а потом и блокировать призывы к участию в «массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», а также «фейковые новости» и информацию, «выражающую „явное неуважение“ к обществу, государству, Конституции России»Александр Хинштейн избирался в Госдуму с 2003 года. До 2016 года возглавлял рабочую группу президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков. В 2016-м назначен советником директора Росгвардии, а в 2018-м на довыборах по округу №158 в Самарской области вновь избран депутатом Госдумы. Был зампредом комитета по по безопасности и противодействию коррупции, а затем возглавил комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи (профильный для Роскомнадзора).