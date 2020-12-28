|
Роскомнадзор потребовал удалить заметку о депутате Хинштейне в трусах
Источник материала: UDF
Александр Хинштейн
«Бабр» получил письмо с электронной почты
«По имеющейся информации, материал, размещенный на интернет-странице <…>, содержит сведения, нарушающие законодательства Российской Федерации в области распространения информации, — цитирует „Бабр“ письмо. — Просим в кратчайшие сроки принять меры по удалению данных сведений с указанной интернет-страницы».
Какая именно информация противоречила закону не указано.
Материал уже удален с сайта, но копия доступна в кэше Google. Кроме того, издание опубликовало его в телеграме. Текст представляет собой перепечатку с сайта «Полит.ру».
«„Депутат Госдумы держал в заложниках Галкина и Лолиту. Александр Хинштейн так дебоширил в ижевской гостинице, что артисты боялись выйти из своих номеров до рассвета“. С таким заголовком вышел № 020 газеты „Жизнь“, — говорилось в тексте. — Максим Галкин, Лолита и Александр Песков, которые провели сутки в Ижевске, стали свидетелями безобразного поведения депутата Госдумы Александра Хинштейна, пишет газета».
По сведениям издания, Александр Хинштейн отмечал день рождения друга в Ижевске: «Как пишет газета со слов администраторов отеля столичный бизнесмен специально к празднику выписал из Москвы два самолета (один с артистами, другой — с друзьями) и полностью снял небольшую загородную гостиницу „Парк-отель“».
В материале со ссылкой на очевидцев утверждалось, что Хинштейн «устроил <…> настоящий дебош». Например, после выступления пародиста Александра Пескова депутат якобы отпускал в его адрес «сальные шуточки». Директор артиста Рудольф Разжигаев прокомментировал ситуацию: «Хинштейн перед этим выпил, но хорошо, что его слов не слышал Саша. Иначе была бы очень неприятная ситуация. Песков не из тех, кто будет молчать. Правда, потом за Хинштейна извинились».
В тексте описывались и другие сцены поведения Хинштейна, из-за которого Максим Галкин, Лолита и Песков якобы не могли покинуть свои номера. Издание со ссылкой на газету «Жизнь» утверждало, что депутат Госдумы всё это время бегал в трусах в красный и белый горошек.
«Я действительно там был, — утверждал Хинштейн. — Но никаких действий, нарушающих закон, не совершал».
После получения требований удалить публикацию «Бабр» обратил внимание, что «надзорное ведомство используется для обеления репутации отдельных депутатов».
В 2020 году единоросс Александр Хинштейн стал соавтором поправок в законопроект о блокировке «незаконной информации» в социальных сетях. В частности соцсети обяжут сначала искать, а потом и блокировать призывы к участию в «массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», а также «фейковые новости» и информацию, «выражающую „явное неуважение“ к обществу, государству, Конституции России»
Что именно считать недостоверной информацией, как оценивать законность или незаконность анонсированной публичной акции, а также степень «неуважения» к государству — не уточняется. Сказано лишь, что, если «владелец социальной сети» не может сам это определить, он обязан пожаловаться в Роскомнадзор в течение дня и всё равно временно заблокировать публикацию.
Александр Хинштейн избирался в Госдуму с 2003 года. До 2016 года возглавлял рабочую группу президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков. В 2016-м назначен советником директора Росгвардии, а в 2018-м на довыборах по округу №158 в Самарской области вновь избран депутатом Госдумы. Был зампредом комитета по по безопасности и противодействию коррупции, а затем возглавил комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи (профильный для Роскомнадзора).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году единоросс стал соавтором поправок в законопроект о блокировке «незаконной информации».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)