Дроны, самолеты ДРЛО и истребители. Какой будет палубная авиация Китая в будущем

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Несмотря на то, что авианосный флот Китая очень молод и ведет свою историю только с 2012 года, его палубная авиация в недалеком будущем станет одной из мощнейших в мире. В состав авиагрупп китайских кораблей войдут тяжелые истребители завоевания превосходства в воздухе, дроны и другие типы летательных аппаратов, пишет военное издание Military Watch.



Фото: theaviationist.com

Первым китайским авианосцем, вступившим в строй, стал «Ляонин», бывший советский «Варяг», сходный по конструкции с российским «Адмиралом Кузнецовым». При значительном водоизмещении он имел и имеет довольно скромное по размеру авиакрыло примерно в 30 самолетов и не оснащен катапультой. В результате корабль не может «позволить себе» тяжелые самолеты, к примеру, машины ДРЛО или истребители дальнего действия.

Однако сейчас китайский флот ожидает вступления в строй авианосцев класса Тип 002 и Тип 003. Оба корабля будут оснащены электромагнитными катапультами и смогут нести большее по размеру и разнообразию самолетов авиакрыло, чем у «Ляонина». Так, основные современные палубные истребители Китая J-15 Flying Shark заменят на новые самолеты завоевания господства в воздухе J-15B. Последние получат более мощные двигатели с управляемым вектором тяги, новые системы РЭБ, авионику, мощный радар с активной фазированной решеткой, новые ракеты PL-15 класса «воздух-воздух». Покрытие самолета обеспечит ему некоторую радиолокационную малозаметность.

Military Watch заключает, что новое поколение J-15 будет представлять собой один из лучших истребителей в мире. Вероятно, первые полеты машина совершила в 2019 году и сейчас близка к принятию на вооружение.

Ожидается, что в пару J-15B авиакрыло китайских авианосцев пополнит более легкий и менее специализированный истребитель, возможно, на основе J-31. Самолет будет использовать широкий спектр боеприпасов против наземных и надводных целей. Использование двух самолетов даст авианосцам Китая более широкие возможности, чем применение всего одного универсального истребителя.

Третьим классом самолетов в составе авиакрыльев будущих кораблей станет машина радиоэлектронной борьбы — возможно, на базе того же J-15, предположительно, она будет называться J-15D или J-17. По возможностям это примерный аналог американского самолета РЭБ EA-18G Growler.

Китай также стал первой страной после США, сумевшей разработать собственный палубный самолет ДРЛО (KJ-600) — даже французский флот не имеет такого, предпочитая использовать американский Grumman E-2 Hawkeye. Поддержка таких машин дает истребителям огромное преимущество, предоставляя им превосходную ситуационную осведомленность.

Наконец, совершенно новым классом летательных аппаратов, которые развернут на китайских авианосцах, станут стелс-беспилотники. Использовать их планируется в первую очередь в качестве ударных машин для использования на больших расстояниях. В результате авиакрылья ВМФ Китая будут близки по возможностям к американским, оставив далеко позади весь остальной мир.