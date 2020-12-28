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Как в Новый год не заболеть COVID-19 и позаботиться о пожилых родственниках

28.12.2020 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав опубликовал советы главного внештатного специалиста по геронтологии Людмилы Жилевич — о том, как позаботиться о здоровье в новогодние праздники: своем и пожилых родственников.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Советы для пожилых

  • Помните, пожилые люди — это самая уязвимая категория людей по риску инфицироваться вирусом! Не подвергайте их опасности. Для поздравления и общения используйте дистанционные средства связи.
  • Если у человека есть хронические заболевания: диабет, гипертония, стенокардия, сердечная или легочная недостаточность, то в период праздников есть риск обострить течение заболеваний. Это может быть связано со сбоем привычного уклада жизни, элементарной забывчивостью приема лекарств, резким эмоциональным всплеском и отсутствием необходимых лекарств для снятия кризисных состояний в организме. Поэтому обеспечьте все необходимые лекарства на праздничный период. Для пожилого человека лучше, если вы разложите его основные лекарства в таблетницу на неделю.
  • Убедите пожилого человека, что праздники лучше провести дома. Если вы пришли в гости или пригласили пожилого человека к себе, вы должны быть уверены, что не инфицированы вирусом. Тем не менее, позаботитесь об антисептиках для обработки рук и масках.
  • Постарайтесь убедить пожилых людей не участвовать в организации праздника вне дома, без крайней необходимости не посещать общественные места: магазин, кафе, рестораны, концерты. Обеспечьте их всем необходимым.
  • Пожилые люди, попросите родственников, друзей или социальные службы привезти вам продукты, лекарства, корм для ваших домашних животных, настроить вам мессенджеры в телефонах или домашних компьютерах, чтобы у вас была связь с дорогими вам людьми.
  • Помните о безопасной ходьбе, особенно пожилые! Ходите медленно и аккуратно. Используйте поручни, трость, обувь на низком ходу или с устойчивым каблуком и противоскользящей поверхностью. При частом головокружении, неустойчивой походке, общей слабости лучше не выходите в одиночку.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер
  • Если пожилой человек выходит гулять в одиночестве, напомните ему, чтобы он взял с собой телефон, положите ему в кармашек адрес, ФИО, номера телефонов родственников, таблетки для снятия приступа сердечной боли и др.
  • У пожилых людей обратите внимание, чтобы номера основных телефонов были написаны большим шрифтом и лежали рядом со стационарным телефоном, на кухне, около кровати.

Советы для всех

В праздничные дни помните, что меры эпидбезопасности необходимо соблюдать абсолютно всем:

  • Часто проветривайте помещения.
  • Часто мойте руки с мылом не менее 20 секунд.
  • Часто делайте влажную уборку.
  • Следите за своим самочувствием. Регулярно контролируйте показатели здоровья: температуру, пульс, давление, при сахарном диабете — уровень сахара.
  • Не трогайте руками лицо, глаза, не вытирайте слезы.
  • Кашляйте или чихайте в локоть или салфетку.
  • Воздержитесь от приема гостей. Не желательно большие компании для празднования. Не расширяйте круг общения, встречайте праздник с теми, с кем контактировали.
  • По возможности воздержитесь от поездок. При передвижении на большие расстояния желательно использовать личный транспорт.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер
  • Помните, при участии в праздничных мероприятиях на улице, общественных местах постарайтесь, по возможности, избежать контакта с другими людьми или соблюдать дистанцию не менее 1,5 — 2 метра. Если невозможно соблюдать социальное дистанцирование, оденьте маску.
  • Обязательно гуляйте на свежем воздухе. Одевайтесь по погоде. Придя домой, сразу снимите обувь, вымойте руки мылом в течение 20 секунд и вымойте лицо. Протрите антибактериальными салфетками мобильный телефон и очки.
  • Соблюдайте режим питания: ешьте каши, нежирное мясо или курицу, молочные продукты, овощи и фрукты. В праздничном застолье не старайтесь употреблять разнородные продукты и главное не переедать, особенно на ночь.
  • Пейте 1,5-литра чистой воды каждый день.
  • Не залеживайтесь в постели и у телевизора. Делайте простые физические упражнения каждый день.
  • Если проводите праздники в одиночестве, не ограничивайте себя в общении по телефону или через интернет: общайтесь с родственниками, друзьями, знакомыми и соседями дистанционно.

На случай болезни


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер
  • Оставайтесь дома, если у вас плохое самочувствие, кашель, боли в горле, трудно дышать, головная боль, повышенная температура до 38, диарея. При ухудшении обратитесь за медицинской помощью.
  • Если в доме есть люди с признаками простудного заболевания, попросите их: носить маску; пользоваться отдельной посудой; гигиеническими принадлежностями (полотенце, расческа и т.д.), соблюдать изоляционный режим в отдельной комнате. Не обязательно выходить и к общему столу. Пусть ваши родные используют креативные подходы для поздравления, скайп, телефон, трогательное письмо и др.
  • Помните, что ряд лекарственных средств, например антибиотики, успокоительные средства и др., несовместимы с алкоголем.
  • Люди, перенесшие COVID-19, не забывайте о дыхательной гимнастике.

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Минздрав опубликовал советы главного внештатного специалиста по геронтологии Людмила Жилевич - о том, как позаботиться о здоровье в новогодние праздники: своем,...
 
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