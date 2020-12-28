ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионеры снова вышли на традиционную акцию и собрались у новогодней елки

28.12.2020 14:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ставшая уже традиционной, акция протеста пенсионеров прошла и в этот понедельник. Ранее ее участники собирались возле Красного костела и направлялись маршем к площади Якуба Коласа. Кажется, сегодня они сменили место своего свидания и решили встретиться возле новогодней елки на Западном рынке. Рассказываем, что происходит в городе.

Небольшая группа пенсионеров из 10—15 человек собралась на Западном рынке. Подтягиваться туда пенсионеры начали примерно к 14 часам.






После того как собравшиеся постояли на рынке, они прокричали «Жыве Беларусь!» и двинулись в сторону проспекта.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставшая уже традиционной, акция протеста пенсионеров прошла и в этот понедельник. Ранее ее участники собирались возле Красного костела и направлялись маршем к...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску пачалася чарговая акцыя пратэсту пэнсіянэраў. Абнаўляецца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика