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Пенсионеры снова вышли на традиционную акцию и собрались у новогодней елки
Источник материала: Onliner
Ставшая уже традиционной, акция протеста пенсионеров прошла и в этот понедельник. Ранее ее участники собирались возле Красного костела и направлялись маршем к площади Якуба Коласа. Кажется, сегодня они сменили место своего свидания и решили встретиться возле новогодней елки на Западном рынке. Рассказываем, что происходит в городе.
Небольшая группа пенсионеров из 10—15 человек собралась на Западном рынке. Подтягиваться туда пенсионеры начали примерно к 14 часам.
После того как собравшиеся постояли на рынке, они прокричали «Жыве Беларусь!» и двинулись в сторону проспекта.
(будет дополнено)
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Ставшая уже традиционной, акция протеста пенсионеров прошла и в этот понедельник. Ранее ее участники собирались возле Красного костела и направлялись маршем к...
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