Пенсионеры снова вышли на традиционную акцию и собрались у новогодней елки

Источник материала: Onliner

Ставшая уже традиционной, акция протеста пенсионеров прошла и в этот понедельник. Ранее ее участники собирались возле Красного костела и направлялись маршем к площади Якуба Коласа. Кажется, сегодня они сменили место своего свидания и решили встретиться возле новогодней елки на Западном рынке. Рассказываем, что происходит в городе.