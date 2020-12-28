ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Космический турист 12 лет назад спрятал прах актера из «Звездного пути» на МКС

28.12.2020 14:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Астронавтов и космонавтов на Международной космической станции ждет жутковатое открытие: последние 12 лет они были в одном пространстве с прахом актера «Звездного пути» Джеймса Дуэна. Известно об этом стало лишь сейчас.

Космический турист Ричард Гэрриот рассказал изданию Times, что перед полетом он вышел на связь с семьей Дуэна, умершего в 2005 году. Актер хотел, чтобы его прах попал в космос, однако официальные запросы его близких в NASA результатов не принесли. Зато Гэрриот решил исполнить последнее желание звезды «Звездного пути». В 2008 году перед полетом на МКС турист взял с собой фотографию Дуэна и часть его праха. Попав в отсек «Коламбус», он оставил там снимок и прах под панелью пола.

Вплоть до интервью Times информации об этом не было: о случае знали только сам Ричард Гэрриот и близкие Джеймса Дуэна.

Также в 2008 году прах актера отправляли на ракете SpaceX Falcon 1, однако она взорвалась спустя несколько минут после запуска. Затем, в 2012 году, прах Дуэна отправился в космос на ракете Falcon 9.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астронавтов и космонавтов на Международной космической станции ждет жутковатое открытие: последние 12 лет они были в одном пространстве с прахом актера «Звездного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шпион, выйди вон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика