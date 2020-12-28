Космический турист 12 лет назад спрятал прах актера из «Звездного пути» на МКС

Источник материала: Onliner

Астронавтов и космонавтов на Международной космической станции ждет жутковатое открытие: последние 12 лет они были в одном пространстве с прахом актера «Звездного пути» Джеймса Дуэна. Известно об этом стало лишь сейчас.

Космический турист Ричард Гэрриот рассказал изданию Times , что перед полетом он вышел на связь с семьей Дуэна, умершего в 2005 году. Актер хотел, чтобы его прах попал в космос, однако официальные запросы его близких в NASA результатов не принесли. Зато Гэрриот решил исполнить последнее желание звезды «Звездного пути». В 2008 году перед полетом на МКС турист взял с собой фотографию Дуэна и часть его праха. Попав в отсек «Коламбус», он оставил там снимок и прах под панелью пола.

Вплоть до интервью Times информации об этом не было: о случае знали только сам Ричард Гэрриот и близкие Джеймса Дуэна.

Также в 2008 году прах актера отправляли на ракете SpaceX Falcon 1, однако она взорвалась спустя несколько минут после запуска. Затем, в 2012 году, прах Дуэна отправился в космос на ракете Falcon 9.