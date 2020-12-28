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Космический турист 12 лет назад спрятал прах актера из «Звездного пути» на МКС
Источник материала: Onliner
Астронавтов и космонавтов на Международной космической станции ждет жутковатое открытие: последние 12 лет они были в одном пространстве с прахом актера «Звездного пути» Джеймса Дуэна. Известно об этом стало лишь сейчас.
Космический турист Ричард Гэрриот рассказал изданию
Вплоть до интервью Times информации об этом не было: о случае знали только сам Ричард Гэрриот и близкие Джеймса Дуэна.
Также в 2008 году прах актера отправляли на ракете SpaceX Falcon 1, однако она взорвалась спустя несколько минут после запуска. Затем, в 2012 году, прах Дуэна отправился в космос на ракете Falcon 9.
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Астронавтов и космонавтов на Международной космической станции ждет жутковатое открытие: последние 12 лет они были в одном пространстве с прахом актера «Звездного...
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