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Peugeot 406 врезался в стоящий Volvo с полуприцепом. Водитель погиб
Источник материала: Onliner
Пресс-служба МВД Беларуси опубликовала отчет ГАИ за минувшие выходные. К сожалению, не обошлось без серьезных ДТП. Одно из них произошло в Витебской области. Там водитель Peugeot 406 совершил наезд на стоящий автопоезд Volvo с полуприцепом.
Все случилось 27 декабря в Оршанском районе. Примерно в два ночи 31-летний водитель Peugeot не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo с полуприцепом.
В результате ДТП водитель легковой машины от полученных травм умер на месте происшествия. Судя по снимкам, машина въехала в полуприцеп на большой скорости.
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Пресс-служба МВД Беларуси опубликовала отчет ГАИ за минувшие выходные. К сожалению, не обошлось без серьезных ДТП. Одно из них произошло в Витебской области. Там...
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