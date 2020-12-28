Peugeot 406 врезался в стоящий Volvo с полуприцепом. Водитель погиб

Источник материала: Onliner

Пресс-служба МВД Беларуси опубликовала отчет ГАИ за минувшие выходные. К сожалению, не обошлось без серьезных ДТП. Одно из них произошло в Витебской области. Там водитель Peugeot 406 совершил наезд на стоящий автопоезд Volvo с полуприцепом.

Все случилось 27 декабря в Оршанском районе. Примерно в два ночи 31-летний водитель Peugeot не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo с полуприцепом.





В результате ДТП водитель легковой машины от полученных травм умер на месте происшествия. Судя по снимкам, машина въехала в полуприцеп на большой скорости.