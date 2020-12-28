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Peugeot 406 врезался в стоящий Volvo с полуприцепом. Водитель погиб

28.12.2020 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба МВД Беларуси опубликовала отчет ГАИ за минувшие выходные. К сожалению, не обошлось без серьезных ДТП. Одно из них произошло в Витебской области. Там водитель Peugeot 406 совершил наезд на стоящий автопоезд Volvo с полуприцепом.

Все случилось 27 декабря в Оршанском районе. Примерно в два ночи 31-летний водитель Peugeot не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo с полуприцепом.

Peugeot 406 врезался в стоящий Volvo с полуприцепом. Водитель погиб

В результате ДТП водитель легковой машины от полученных травм умер на месте происшествия. Судя по снимкам, машина въехала в полуприцеп на большой скорости.

 
 
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Пресс-служба МВД Беларуси опубликовала отчет ГАИ за минувшие выходные. К сожалению, не обошлось без серьезных ДТП. Одно из них произошло в Витебской области. Там...
 
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