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Марш мудрости. Пенсионеры собрались у елки: «Жыве Беларусь!»
28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Традиционная понедельничная акция — в обзоре «Салідарнасці».
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Традиционная понедельничная акция — в обзоре «Салідарнасці».
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