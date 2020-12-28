В телеграме появился бот, который поможет вернуть хорошее настроение. Бесплатно

Команда белорусских психологов и программистов решила поддержать людей в это непростое время ― и запустила Telegram-бота Moodmate, который поможет оставаться в бодром расположении духа в любой ситуации.
Moodmate ― это «тренер по настроению». Задача бота ― научить пользователей действовать так, чтобы они легко побеждали стресс. Для этого бот ежедневно делится простыми короткими упражнениями. Эффект от них, как показывают исследования, можно будет почувствовать уже через две недели.
Кто и зачем создал этого бота?
Создатели Moodmate ― основатель крауфандинговой платформы Talaka.by и медиаплатформы «Имена» Евген Клишевич, психолог и коуч Ольга Турцевич и разработчик Google Ян Бабицкий.
― Мы живем в эпоху скорости. Всегда куда-то бежим и часто не успеваем потратить даже 5 минут на вопросы своего эмоционального состояния. А ведь оно напрямую влияет как на нашу успешность и продуктивность, так и на радость от жизни! ― комментирует Евген Клишевич. ― Поэтому мы выбрали формат чат-бота, который сможет пробиться через повседневную суету и ненавязчиво поможет заботиться о своем ментальном здоровье.
В создании Moodmate принимали участие известные эксперты. В их числе Андрей Беловешкин ― врач, автор книг и образовательного блога про здоровье, и бизнес-ментор Александр Сорокоумов.
Как работает бот?
Начать улучшать свое настроение может каждый, это бесплатно. Для этого нужно просто зайти в бота в Telegram и нажать «Начать».
Ежедневно пользователь Moodmate получает легкие задания на пару минут: в виде ситуаций, в которых нужно выбрать стратегию поведения (как в видеоигре), и небольших упражнений.
Занимаясь с ботом, пользователь узнает, как действовать в различных ситуациях, чтобы это улучшало настроение. Но что важнее: сформирует привычку так действовать.
Ведь знать ещё не значит делать. Механика тренировок с ботом поможет начать применять знания в жизни.
Как будет развиваться проект?
Если продукт найдет отклик, команда планирует перевести Moodmate на белорусский и английский языки и запустить бота на других платформах ― Facebook Messenger, Viber, Twitter и даже iMessage и Slack.
А также разрабатывать тематические задания. Например, как оставаться в хорошем настроении во время новогодней суматохи и сохранить боевой дух в кризисной ситуации в стране и мире.