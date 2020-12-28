ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Светлогорске сначала задымился, а потом и загорелся Ford. Водитель вышел из авто не сразу

28.12.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 27 декабря в Светлогорске загорелся припаркованный автомобиль. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения, пишет «Ранак».

Сначала из-под капота Ford Maverick появился дым. Когда стало понятно, что это пожар, очевидцы позвонили спасателям. Еще до приезда работников МЧС раздался хлопок, появилось пламя. Только через полминуты после этого из машины вышел человек. Оказалось, что все это время он находился в салоне автомобиля. Вероятнее всего, мужчина задремал.


В результате пожара Ford получил серьезные повреждения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — конструктивный недостаток электрооборудования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - конструктивный недостаток электрооборудования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дроны, самолеты ДРЛО и истребители. Какой будет палубная авиация Китая в будущем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика