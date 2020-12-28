В Светлогорске сначала задымился, а потом и загорелся Ford. Водитель вышел из авто не сразу

Источник материала: Tut.by

Утром 27 декабря в Светлогорске загорелся припаркованный автомобиль. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения, пишет « Ранак ».

Сначала из-под капота Ford Maverick появился дым. Когда стало понятно, что это пожар, очевидцы позвонили спасателям. Еще до приезда работников МЧС раздался хлопок, появилось пламя. Только через полминуты после этого из машины вышел человек. Оказалось, что все это время он находился в салоне автомобиля. Вероятнее всего, мужчина задремал.





В результате пожара Ford получил серьезные повреждения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — конструктивный недостаток электрооборудования.