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Глава МИД Украины не ждет кардинальных изменений в Беларуси даже в случае ухода Лукашенко

28.12.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Влияние ЕС и Запада на происходящее в Беларуси "крайне ограниченно". Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Интервью с ним разместил в понедельник, 28 декабря, на своей странице немецкий журнал Internationale Politik, который издается Германским обществом внешней политики (DGAP).



"России удалось настолько глубоко проникнуть в белорусские элиты, экономику, общество и политику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны, что вряд ли можно ожидать кардинального изменения обстоятельств, даже если в какой-то момент Лукашенко сменит другой лидер", - полагает Кулеба.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, если Москва возьмет Беларусь "под полный контроль", это станет "непосредственной угрозой для Украины". Половина страны при подобном сценарии будет окружена силами РФ, отметил Кулеба. По его словам, российские военнослужащие будут находиться в Беларуси, аннексированном Москвой Крыму, в Донбассе, а также в Приднестровье, где базируется оперативная группа российских войск.

Дмитрий Кулеба также полагает, что проблемой может стать распространение контроля РФ на один из важных секторов белорусской экономики - оружейную промышленность. Министр напомнил, что Украина тесно сотрудничает с Минском в сфере безопасности и обороны. "Если Москва получит полный контроль над этими отраслями, мы будем вынуждены искать другие варианты", - резюмировал он.
 
 
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Влияние ЕС и Запада на происходящее в Беларуси "крайне ограниченно". Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Интервью с ним разместил...
 
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