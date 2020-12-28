Обойдемся без внешних советчиков: Лукашенко поставил Путина на место

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«Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, - сказал белорусский политик. - Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса - экономический и социально-политический - должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан».

«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ», - подчеркнул Лукашенко.

«Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется», - отметил белорусский политик.

«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые в Сочи были достигнуты», - сказал тогда Лавров.

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