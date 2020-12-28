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Обойдемся без внешних советчиков: Лукашенко поставил Путина на место
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
На совещании по подготовке VI Всебелорусского народного собрания 28 декабря Александр Лукашенко заявил, что обойдется без внешних «советчиков» и их «здешних приверженцах» при определении дальнейшего развития республики. Он подчеркнул, что все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, обязаны служить одной цели - белорусам и их благополучию.
«Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, - сказал белорусский политик. - Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса - экономический и социально-политический - должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан».
Лукашенко также назвал дату проведения VI Всебелорусского народного собрания – 11-12 февраля 2021 года. По его словам, с завтрашнего дня начинается избрание делегатов на этот форум.
«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ», - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что сегодня непростое время для страны, может быть, еще более неоднозначное, чем в период проведения первого Всебелорусского народного собрания в далеком 1996 году. Ведь такого внешнего давления, по словам Лукашенко, Беларусь не испытывала никогда.
«Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется», - отметил белорусский политик.
Как писал
«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые в Сочи были достигнуты», - сказал тогда Лавров.
Однако, как видим, после того как белорусским властям удалось снизить размах уличных протестов, охвативших страну после сфальсифицированных президентских выборов, Лукашенко решил вместо обещанной Кремлю реформы провести ее грубую имитацию.
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