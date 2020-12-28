Очевидца ранения Геннадия Шутова обвиняют в покушении на убийство

Источник материала: Ежедневник

фото: ganc-chas.by

Брестчанин Геннадий Шутов умер в больнице через несколько дней после того, как получил выстрел в голову. Это случилось в разгар протестов после президентских выборов, 19 августа.

Еще до смерти Шутова Следственный комитет распространил заявление, согласно которому правоохранители в Бресте применяли огнестрельное оружие против группы агрессивно настроенных протестующих, вооруженных арматурой, сообщает «Радио Свобода» .

Фамилия Шутова при этом не называлась. Родные Геннадия Шутова настаивают, что он не был участником протестов и не мог нападать на милиционеров с арматурой в руках. Уголовное дело по факту убийства Геннадия Шутова заведено не было. СК сообщал о деле на самого Шутова по статье о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел. Оно до сих пор не закрыто, несмотря на смерть Шутова. Его родные находятся под подпиской о неразглашении и не могут комментировать детали.

В этом деле был еще один фигурант — друг Геннадия Шутова Александр Кордюков. Он же является очевидцем событий позднего вечера 11 августа. После конфликта с неустановленными лицами, который закончился для Шутова огнестрельным ранением в затылок, Кордюкову удалось скрыться. Его задержали только 14 августа.

Александра Кордюкова обвинили по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса (»Сопротивление сотруднику органов внутренних дел либо иному лицу, охраняющему гражданский порядок»). Однако, как стало известно «Свободе», сейчас Александра обвиняют уже в покушении на убийство (часть 2 статьи 139 УК). Следствие официально завершено, стороны знакомятся с материалами дела.

«Брату в очередной раз продлили содержание под стражей — рассказала сестра Александра Кордюкова Марина. — До 15 января сейчас, кажется. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами, следствие уже завершено. Адвокаты подали новые ходатайства. Будут еще рассматривать их. Когда будет суд и где, мы не знаем».

«Саша тоже знакомился с материалами дела, но он не знает, почему так произошло. Адвокат подала ходатайство, чтобы дело вообще закрыли. Она не видит там доказательств виновности брата в чем-либо. Саша не идет на контакт со следователями, не говорит с ними», - рассказала сестра Кордюкова.