В Москве на продажу выставлена квартира без окон

Источник материала: Onliner

Пока сложно сказать, новый ли это тренд, но как минимум одно экзотическое предложение такого рода на московском рынке недвижимости уже есть. На сайте одного из местных риелторских агентств появилось объявление о продаже студии без окон. Для компенсации нехватки данного структурного элемента окно с живописным пейзажем нарисовано на одной из стен объекта.

Квартира (или, точнее, апартаменты — в формулировке авторов объявления) площадью 18 кв. м расположена в районе Южное Медведково, в 20 минутах ходьбы от ст. м. «Бибирево». Студия находится на восьмом этаже 12-этажки и по московским меркам стоит недорого — 2,5 млн российских рублей (около $34 тыс.). Помещение «пригодно к проживанию», однако прописаться в нем не получится.

















Собственник готов за дополнительную плату оставить покупателю новые мебель и бытовую технику. Кроме этого, подчеркивается хорошая инфраструктура по соседству (магазины, школа, медицинские учреждения) и возможность сдавать объект внаем. В настоящий момент он сдается в аренду постоянно, на долгий срок и посуточно, принося в месяц около 50 тыс. российских рублей дохода.











