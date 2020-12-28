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В Москве на продажу выставлена квартира без окон
Источник материала: Onliner
Пока сложно сказать, новый ли это тренд, но как минимум одно экзотическое предложение такого рода на московском рынке недвижимости уже есть. На сайте одного из местных риелторских агентств
Квартира (или, точнее, апартаменты — в формулировке авторов объявления) площадью 18 кв. м расположена в районе Южное Медведково, в 20 минутах ходьбы от ст. м. «Бибирево». Студия находится на восьмом этаже 12-этажки и по московским меркам стоит недорого — 2,5 млн российских рублей (около $34 тыс.). Помещение «пригодно к проживанию», однако прописаться в нем не получится.
Собственник готов за дополнительную плату оставить покупателю новые мебель и бытовую технику. Кроме этого, подчеркивается хорошая инфраструктура по соседству (магазины, школа, медицинские учреждения) и возможность сдавать объект внаем. В настоящий момент он сдается в аренду постоянно, на долгий срок и посуточно, принося в месяц около 50 тыс. российских рублей дохода.
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Пока сложно сказать, новый ли это тренд, но как минимум одно экзотическое предложение такого рода на московском рынке недвижимости уже есть. На сайте одного из...
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