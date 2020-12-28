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Шрайбман: «Если Лукашенко не выпустит Бабарико — значит, мы продолжаем двигаться в Северную Корею»

28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог считает, что главный оппонент власти Виктор Бабарико выйдет на свободу в 2021-м году.

Шрайбман: «Если Лукашенко не выпустит Бабарико — значит, мы продолжаем двигаться в Северную Корею»

— Я думаю, что Бабарико выйдет на свободу в перспективе одного года, — отметил Артем Шрайбман в интервью ютуб-каналу MINSKI. — Судя по тому, что говорил Воскресенский о разговоре в тюрьме, Лукашенко не хочет его сажать, но хочет открытого суда, показательной порки. Может быть, потом ему дадут какой-то условный срок.

Политолог отметил, что с его стороны это пока лишь спекуляция, но такое развитие событий было бы в логике действующей власти:

— Это бы помешало Бабарико баллотироваться куда-то. Например, Статкевич до сих пор не может никуда баллотироваться, так как у него судимость еще с 2015 года висит и будет до 2023. Они вполне могут и Бабарико такое повесить на пять лет — и гори оно огнем.

В принципе я не исключаю, что Лукашенко захочет подержать его подольше, но это будет раздражителем. Все-таки если ты главного своего оппонента держишь в тюрьме, как и всех его союзников, то это не приведет точно к стабилизации ситуации в стране.

Если Лукашенко не выпустит Бабарико, значит, мы продолжаем двигаться в Северную Корею. И тогда возникает вопрос, как долго режим способен этим заниматься. Я не уверен, что очень долго.

Именно поэтому, по словам Шрайбмана, после суда главный оппонент власти вполне может оказаться на свободе — например, выйти под домашний арест.

— Нужно учитывать, что политические перспективы у Бабарико огромные. Если не Лукашенко даст ему свободу, то следующая политическая власть, которая придет после него, даст эту свободу. Он не стар. По политическим меркам он очень молодой. К тому же мы видим по опросам, что сейчас он первый политик в стране по рейтингу, — добавил Артем Шрайбман.

Шрайбман: У режима Лукашенко одна траектория – вниз

 
 
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