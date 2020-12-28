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В Саудовской Аравии обнаружены новые месторождения нефти и газа

28.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Саудовской Аравии обнаружены новые месторождения нефти и газа

  • 28.12.2020, 15:28
В Саудовской Аравии обнаружены новые месторождения нефти и газа

Нефть нашли на месторождении Эр-Риш.

На территории Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа, объявил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, сообщает РБК.

Нефть нашли на месторождении Эр-Риш, что находится к северо-западу от города Дахран. В его скважине № 2 ежедневно извлекается 4 452 баррелей нетрадиционной легкой нефти и 3,2 млн куб. футов (90 614 куб. м) газа.

В целях определения масштабов месторождения там пробурили скважины номер три и четыре. Первичная добыча нефти из скважины № 3 на Эр-Рише составила 2 745 баррелей в день, а также 3 млн куб. футов (84 950 куб. м) газа в день. Добыча легкой нефти из скважины № 4 на ар-Рише достигла 3 654 баррелей в сутки, объем газа составили 1,6 млн куб. футов (45 307 куб. м) в сутки.

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