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Хозяин заказал портрет своего кота и показал ему результат. Посмотрите, как тот отреагировал
Источник материала: Tut.by
Кошки часто удивляются, когда видят себя в зеркале, но что будет, если показать им собственный портрет, нарисованный от руки? Именно такой эксперимент провел парень из этого видео, и реакция его кота оказалась неожиданной. Взгляните, что произошло.
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Кот совсем не в восторге.
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