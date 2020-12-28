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Хозяин заказал портрет своего кота и показал ему результат. Посмотрите, как тот отреагировал

28.12.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кошки часто удивляются, когда видят себя в зеркале, но что будет, если показать им собственный портрет, нарисованный от руки? Именно такой эксперимент провел парень из этого видео, и реакция его кота оказалась неожиданной. Взгляните, что произошло.

 
 
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