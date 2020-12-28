Хозяин заказал портрет своего кота и показал ему результат. Посмотрите, как тот отреагировал

Источник материала: Tut.by

Кошки часто удивляются, когда видят себя в зеркале, но что будет, если показать им собственный портрет, нарисованный от руки? Именно такой эксперимент провел парень из этого видео, и реакция его кота оказалась неожиданной. Взгляните, что произошло.