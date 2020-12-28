Как победить смертельную болезнь - показывает многовековая хронология записей об оспе

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В условиях нынешней пандемии ученые обратили внимание на единственное заболевание человечества, которое мы успешно победили, а именно, на натуральную оспу. Результаты недавнего исследования опубликованы в PLOS Biology .



Вирионы натуральной оспы (увеличено в 370 000 раз). Фото: wikimedia.org

Даже сегодня, спустя четыре десятилетия после того, как оспа перестала распространяться среди населения, болезнь по-прежнему считается одним из величайших «убийц» в истории. Она унесла больше жизней на протяжении столетий, чем любое другое инфекционное заболевание, даже чума и холера.

В 18 веке 400 тысяч европейцев ежегодно умирали от оспы. Только в Лондоне после 1664 года от болезни умерло более 321 тысяч человек.

Треть выживших остались слепыми, а многие другие были изуродованы шрамами.



Здесь перечислены похороны за неделю, закончившуюся 26 сентября 1665 года, во время Великой лондонской чумы. Перечислены пять смертей от «горячки и натуральной оспы».Изображение: Public Domain Review

«Текущая пандемия COVID-19 вызвала всплеск интереса к изучению передачи инфекционных заболеваний и тому, как меры по защите общественного здравоохранения могут изменить ход пандемии», — говорит Дэвид Эрн (David Earn), который занимается моделированием передачи инфекционных заболеваний в Университете Макмастера в Онтарио.

В течение почти 300 лет, между 1664 и 1930 годами, власти в Лондоне вели тщательный учет смертей от оспы. Оцифровав более 13 тысяч этих еженедельных отчетов, исследователи создали крупную хронологию смертности от оспы и ее профилактики, отслеживая перемещения вируса в Лондоне и то, как на распространение болезни повлияли времена года, политика общественного здравоохранения и исторические события.

В более ранних записях вспышки проявляются спорадически, постепенно переходя в регулярные потоки сообщений об инфекции к 1770 году, когда популярность стала набирать примитивная форма прививки от оспы, называемая вариоляцией.

Только в 1810 году, когда была введена более безопасная практика вакцинации, данные показывают резкое сокращение амплитуды эпидемий, хотя вспышки стали более частыми.

Особо крупная эпидемия в Лондоне 1830-х годов, которая в конечном итоге распространилась на всю Европу, фактически стала толчком для принятия первого в Англии закона о вакцинации в 1840 году, давшего бесплатные прививки всем желающим и запретившего более опасные методы, такие как вариоляция. Только после этого количество смертей резко снизилось.

За годы, предшествовавшие последней смерти от оспы в Лондоне, примерно в 1934 году, было зарегистрировано лишь несколько случаев смерти от вируса.

«Совершенно очевидно, что введение мер борьбы с оспой — прививка, а затем вакцинация — сделали возможным ее искоренение, — говорит Ольга Крылова, которая работала над проектом в Университете Макмастера. — Наш анализ также показывает, что более широкое использование мер контроля и изменения в политике общественного здравоохранения коррелировали с изменениями частоты эпидемий».



График смертности от оспы на протяжении 1664−1930. Изображение: Krylova and Earn, PLOS Biology, 2020

Последний случай заражения оспой в естественных условиях был зарегистрирован 26 октября 1977 года в сомалийском городе Марка. И летом 1978 года был зафиксирован самый последний известный случай оспы в результате внутрилабораторного заражения, который унес жизнь 40-летней Дженет Паркер, медицинского фотографа. Сейчас последние оставшиеся образцы оспы хранятся в США и России.

На протяжении веков Лондон претерпевал ряд серьезных культурных и исторических изменений. Промышленная революция, например, могла сыграть роль в эпидемии оспы по мере распространения урбанизации и изменения социальной демографии. Еще одним возможным механизмом распространения были войны.

«Необходимы дальнейшие исследования с использованием математических моделей для количественной оценки воздействия вмешательств и исторических событий на вспышки оспы», — говорит Крылова.

Изучение этих данных может дать нам понимание, как пандемия меняется со временем и переходит из разряда смертельной угрозы в исторический артефакт.