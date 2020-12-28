Уголовное дело против руководства и членов Пресс-клуба передано в СК

Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

"Уголовное дело очень оперативно передано в Следственный комитет РБ, адвокатов уже сегодня вызвали на допросы", - сообщила сегодня в Facebook дочь Юлии Слуцкой Александра.

Пресс-клуб выступил с заявлением по этому поводу:

- В нашей работе мы всегда руководствовались принципами: прозрачность и законность, солидарность и открытый диалог. Каждый день мы работали над тем, чтобы укреплять медийное сообщество, выстраивать эффективную коммуникацию между разными акторами – бизнесом, чиновниками, гражданским обществом, представителями медиа. Пресс-клуб всегда был солидарен с журналистами и медиа, которые оказывались под давлением за свою профессиональную деятельность. Пять лет мы открыто работали, не пряча скелеты в шкафу. Наши партнёры, коллеги, друзья доверяют нам – и это бесценно...

Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко, Сергей Якупов, Пётр Слуцкий – профессионалы с большой буквы. Созидатели, а не разрушители, принципиальные, творческие, открытые, влюбленные в свою работу, в Беларусь, в стандарты журналистики, в медиа. Сегодня наши коллеги задержаны, для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты предпринимают все возможное в рамках закона, чтобы освободить своих подзащитных.

Мы уверены: арест представителей Пресс-клуба – ошибка, и рассчитываем, что после честной, открытой проверки всех фактов, наши коллеги будут на свободе, а уголовное дело будет прекращено.

Сейчас у следствия есть шанс поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование.

Напомним, что задержанным по делу Пресс-клуба вменяют статьи об уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении.

Под стражей находятся: создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного совета Ксения Луцкина.