Айтишник достал в военкомате смартфон. Теперь ему грозит штраф от 2 до 50 базовых

Источник материала: Onliner

Поход в военкомат с рутинной процедурой — передачей выписки из амбулаторной карты — обернулся для Дмитрия вызовом милиции и составлением протокола. Теперь лейтенант запаса ждет суда, который может закончиться для него штрафом в размере 2—50 базовых или арестом.

По словам Дмитрия, ему нужно каждые пять лет проходить медкомиссию — на срочную службу он уже не попадает по возрасту (парень старше 27 лет), а с военной романтикой познакомился на кафедре в университете. В военкомате Гомеля на входе дежурный сказал Дмитрию сдать телефон. Тот не захотел: «Я работаю в IT-компании, с утра нужно быть с клиентами на связи». Молодой человек предложил компромисс: он отключит звук и не будет пользоваться телефоном. С его слов, дежурного такой вариант устроил, и он пропустил Дмитрия.

Во время долгого ожидания в очереди айтишнику стали приходить сообщения. Дмитрий достал телефон и начал смотреть переписки, но в это же время возле молодого человека проходил тот самый дежурный. Он снова потребовал сдать телефон, на что Дмитрий во второй раз отказался:

«Под пользованием телефоном я понимал разговор, видео или аудиозапись, но никак не открыть рабочий чат на 10 секунд и глянуть переписку».

В итоге дежурный вызвал наряд милиции, который составил на молодого человека протокол о нарушении приказа министра обороны РБ от 5 марта 2016 года №245. Пресс-служба Министерства обороны отправила нас читать содержимое документа на сайт ведомства. Из выдержки приказа следует, что использовать на территории военных частей и организаций (военкомат приравнивается к ним) можно только самые простые «звонилки» с поддержкой стандартов GSM 900 и 1800.

При этом не допускаются устройства с записью фото/аудио и видео, с инфракрасным портом, Bluetooth, Wi-Fi либо другими технологиями передачи данных, с разъемами под карты памяти, без выхода в интернет и физической возможности подключения к компьютерам через кабели или переходники.

Получается, любой смартфон, выпущенный за последние лет пятнадцать, не проходит ни по одному из этих пунктов. А значит, использовать их в военкомате нельзя.

Однако Дмитрий с нарушением не согласился: «На тот момент я посчитал, что раз я не подписывал и не видел никаких документов, запрещающих мне посмотреть в телефон, кроме устного предупреждения от дежурного, то написал, что с протоколом не согласен. Сейчас-то я понимаю, что закон не на моей стороне, хотя это и неудивительно».





Суд, вероятно, состоится уже после Нового года. Дмитрий отметил, что за всю жизнь у него проблем с законом не было. К тому же он воспитывает троих детей, и штраф станет очень неприятным явлением. Onliner будет следить за развитием событий.