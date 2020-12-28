В Пружанском районе столкнулись поезд и Mercedes W123

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в Пружанском районе Mercedes E-Class под управлением 16-летнего бесправника попал под грузовой поезд. Все случилось в 17:18 на регулируемом железнодорожном переезде у деревни Ткачи, уточняет БЕЛТА.

Седан бизнес-класса проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двигавшимся составом. За рулем Mercedes W123 был 16-летний учащийся колледжа, в качестве пассажира — его знакомый. Как установили сотрудники милиции, у водителя нет права управления транспортом.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль, который принадлежит матери виновника происшествия, получил механические повреждения. Задержка электровоза составила 1 час 21 минуту. Проводится проверка, говорится в сообщении УВД Брестского облисполкома.