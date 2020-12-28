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Почобут: «История Insider — это пустышка. Думаю, кто-то играет на нервах Лукашенко»
28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный журналист — о «плане Кремля».
— «План Кремля»,
Они, знают всю подноготную и Лукашенко, и белорусской системы. Вы верите, что они не поделились этой информацией? И остались бы в стороне от такого серьезного проекта?
Если Кремль действительно решился бы на серьезный политический антилукашенковский проект — его бы создавали политические тяжеловесы с номенклатурным багажом знакомств и поддержки. И такой проект вызвал бы землетрясение внутри лукашенковской системы.
Так что, на мой взгляд, история Insider — это пустышка. Думаю, кто-то играет на нервах Лукашенко. Не больше. К тому же видно невооруженным оком, что вместо конституционной реформы обществу будут бесхитростно впаривать откровенную туфту. А партия имеет смысл только в условиях политической конкуренции...
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Известный журналист — о «плане Кремля».
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