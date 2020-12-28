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Почобут: «История Insider — это пустышка. Думаю, кто-то играет на нервах Лукашенко»

28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист — о «плане Кремля».

— «План Кремля», Insider... Вы реально верите, что «кремлевскую партию» в Беларуси создавали бы Швец, Данейко и ряд абсолютно непубличных личностей? — рассуждает Анджей Почобут. — А помните, сколько бывших белорусских чиновников трудоустроено в России? Сколько бывших глав КГБ и МВД, и сотрудников меньшего ранга там?

Они, знают всю подноготную и Лукашенко, и белорусской системы. Вы верите, что они не поделились этой информацией? И остались бы в стороне от такого серьезного проекта?

Если Кремль действительно решился бы на серьезный политический антилукашенковский проект — его бы создавали политические тяжеловесы с номенклатурным багажом знакомств и поддержки. И такой проект вызвал бы землетрясение внутри лукашенковской системы.

Так что, на мой взгляд, история  Insider — это пустышка. Думаю, кто-то играет на нервах Лукашенко. Не больше. К тому же видно невооруженным оком, что вместо конституционной реформы обществу будут бесхитростно впаривать откровенную туфту. А партия имеет смысл только в условиях политической конкуренции...

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Теги: знакомства
 
 
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