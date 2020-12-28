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В Пружанском районе 16-летний бесправник врезался в поезд

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пружанском районе 16-летний бесправник врезался в поезд

Серьезная авария с участием несовершеннолетнего случилась в Пружанском районе: легковой автомобиль попал под грузовой поезд. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

За рулем легковушки сидел 16-летний бесправник. По счастливой случайности никто не пострадал. В результате аварии сильно повреждено авто. Происшествие задержало электровоз на 1 час 21 минуту.

Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде у деревни Ткачи днем 27 декабря.


Машина марки «Мерседес-Бенц» проехала на красный свет светофора и столкнулась с составом. Легковой машиной управлял 16-летний студент колледжа, также на пассажирском месте сидел его знакомый. Позже правоохранители выяснили, что у нарушителя не было прав.

Проводится проверка.

Фото УВД Брестского облисполкома

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Серьезная авария с участием несовершеннолетнего случилась в Пружанском районе: легковой автомобиль попал под грузовой поезд. Об этом сообщили в УВД Брестского...
 
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