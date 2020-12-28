|
В Пружанском районе 16-летний бесправник врезался в поезд
Источник материала: ОНТ
Серьезная авария с участием несовершеннолетнего случилась в Пружанском районе: легковой автомобиль попал под грузовой поезд. Об этом
За рулем легковушки сидел 16-летний бесправник. По счастливой случайности никто не пострадал. В результате аварии сильно повреждено авто. Происшествие задержало электровоз на 1 час 21 минуту.
Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде у деревни Ткачи днем 27 декабря.
Машина марки «Мерседес-Бенц» проехала на красный свет светофора и столкнулась с составом. Легковой машиной управлял 16-летний студент колледжа, также на пассажирском месте сидел его знакомый. Позже правоохранители выяснили, что у нарушителя не было прав.
Проводится проверка.
Фото УВД Брестского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезная авария с участием несовершеннолетнего случилась в Пружанском районе: легковой автомобиль попал под грузовой поезд. Об этом сообщили в УВД Брестского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)