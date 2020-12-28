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Посол Беларуси в Росси вручил Олегу Новицкому флаг Беларуси, который космонавт возьмет в полет в апреле

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посол Беларуси в Росси вручил Олегу Новицкому флаг Беларуси, который космонавт возьмет в полет в апреле

Флаг Беларуси снова отправляется в космос. В нашем Посольстве в Москве торжественно передали государственный символ земляку Олегу Новицкому. Старт экипажа, командиром которого будет белорус, – в апреле.

Это будет третий полет для уроженца Червеня. И в 12-м, и в 16-м годах  на МКС космонавт брал флаг Беларуси. Не стала исключением и новая экспедиция. Космонавтам разрешено брать на борт с собой всего килограмм личных вещей. Среди них будет и символ, который сегодня Олег Новицкий получил от нашего посла в России. Атрибут уже в ближайшее время оправится на Байконур, где так же, как и все другие вещи экипажа, пройдет предполётную подготовку.   

Семь месяцев и один день: столько длилась предыдущая космическая командировка Олега Новицкого. И тогда он не раз поднимал на высоте в 400 километров белорусский флаг, фотографировал наши города и при каждой возможности передавал из космоса добрые слова на родину. Сегодня он тоже пришёл в Посольство не с пустыми руками. Дипломатическому музею передан новый космический календарь Центра подготовки имени Гагарина. Экспонатом станет и набор космического питания. 

 

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Флаг Беларуси снова отправляется в космос. В нашем Посольстве в Москве торжественно передали государственный символ земляку Олегу Новицкому. Старт экипажа,...
 
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