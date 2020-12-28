ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Диетолог назвал жиросжигающий продукт. Он точно есть в вашем холодильнике!

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Диетолог назвал жиросжигающий продукт. Он точно есть в вашем холодильнике!

Диетолог из Великобритании Роб Хобсон рассказал, как употребление одного продукта может помочь похудеть. Его слова приводит издание The Sun.

Специалист утверждает, что съедая одно яблоко в день перед приемом пищи, можно сбросить более пяти килограммов жира за год. По словам диетолога, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

Все дело в клетчатке, которая помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что и способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.

Фото: LiveJournal

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетолог из Великобритании Роб Хобсон рассказал, как употребление одного продукта может помочь похудеть. Его слова приводит издание The Sun. Специалист утверждает,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушла эпоха. В Беларуси продан последний экземпляр Volkswagen Polo Sedan
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика