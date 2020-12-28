Диетолог назвал жиросжигающий продукт. Он точно есть в вашем холодильнике!

Источник материала: ОНТ

Диетолог из Великобритании Роб Хобсон рассказал, как употребление одного продукта может помочь похудеть. Его слова приводит издание The Sun .

Специалист утверждает, что съедая одно яблоко в день перед приемом пищи, можно сбросить более пяти килограммов жира за год. По словам диетолога, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

Все дело в клетчатке, которая помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что и способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.

Фото: LiveJournal

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