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Диетолог назвал жиросжигающий продукт. Он точно есть в вашем холодильнике!
Источник материала: ОНТ
Диетолог из Великобритании Роб Хобсон рассказал, как употребление одного продукта может помочь похудеть. Его слова приводит издание
Специалист утверждает, что съедая одно яблоко в день перед приемом пищи, можно сбросить более пяти килограммов жира за год. По словам диетолога, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.
Все дело в клетчатке, которая помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что и способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.
Фото: LiveJournal
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Диетолог из Великобритании Роб Хобсон рассказал, как употребление одного продукта может помочь похудеть. Его слова приводит издание The Sun. Специалист утверждает,...
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