Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выиграли Кубок Беларуси. Финальная стадия турнира проходила в Могилёве.

В решающем матче минчане одолели местный «Борисфен» и таким образом завоевали трофей уже в 12-й раз. Обе команды достаточно легко выиграли свои полуфинальные встречи. После чего выдали один из самых драматичных матчей в нашем клубном баскетболе. После третьей четверти могилёвская команда вела в счете с преимуществом в одно очко. Но основное время матча завершилось вничью — 70:70. В овертайме «Борисфен» долгожданную победу упустил – 83:79 в пользу «Цмокi-Мiнск». Самым результативным в матче стал легионер столичного клуба Роберт Лоури, набравший 25 очков. Он же признан самым ценным игроком турнира и лучшим защитником.

Обладателями бронзовых наград стали баскетболисты витебского «Рубона». В матче за третье место они обыграли «Гродно-93» со счётом 94:75.

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