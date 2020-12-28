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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» пополнился тремя новичками

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» пополнился тремя новичками

После ухода нескольких игроков хоккейный клуб «Динамо-Минск» восполняет потери. Команду пополнили сразу три новичка. 

Контракт с клубом до конца сезона подписал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» нападающий Денис Мосалёв. Последние сезоны опытный игрок провёл в хоккейном клубе «Сочи». Также за «зубров» будет выступать форвард Павел Варфоломеев. В этом сезоне он сыграл за «Витязь» пять матчей и набрал два очка, а в октябре расторг контракт с клубом. Ещё одним новичком «Динамо» стал канадский нападающий с опытом игры в НХЛ Зак Митчелл. Всего в лучшей лиге мира 27-летний форвард провёл 34 матча. В этом сезоне Митчелл выступал за рижское «Динамо», где в 24-х встречах забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи.

 

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Теги: Минск
 
 
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После ухода нескольких игроков хоккейный клуб «Динамо-Минск» восполняет потери. Команду пополнили сразу три новичка.  Контракт с клубом до конца сезона подписал...
 
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