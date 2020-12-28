|
Два человека погибли при пожаре в Вилейском районе
Источник материала: ОНТ
Тела двух человек обнаружили спасатели МЧС при пожаре в Вилейском районе. Об этом
Инцидент произошел в деревне Демидки Вилейского района 27 декабря около 6 утра. В жилом доме обнаружены тела хозяина 1971 года рождения и его сожительницы 1968 года рождения.
Причины происшествия и гибели людей устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тела двух человек обнаружили спасатели МЧС при пожаре в Вилейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в деревне Демидки Вилейского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)