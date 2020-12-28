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Два человека погибли при пожаре в Вилейском районе

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли при пожаре в Вилейском районе

Тела двух человек обнаружили спасатели МЧС при пожаре в Вилейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в деревне Демидки Вилейского района 27 декабря около 6 утра. В жилом доме обнаружены тела хозяина 1971 года рождения и его сожительницы 1968 года рождения.

Причины происшествия и гибели людей устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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Тела двух человек обнаружили спасатели МЧС при пожаре в Вилейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в деревне Демидки Вилейского...
 
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