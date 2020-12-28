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Успеть до Нового года: что и почем продают на новогодних ярмарках Минска

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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До Нового года – три дня, а потому остается все меньше возможностей, чтобы выбрать оригинальные презенты для своих близких. Нет времени объяснять! Мы прогулялись по новогодним ярмаркам и оценили, что можно подарить, если ваш бюджет на подарки составляет всего 50 рублей.

 

Мягкие игрушки ручной работы

Глядя на эти игрушки, просто невозможно не умиляться! Такой подарок понравится и ребенку, и взрослому.

Стоимость начинается всего от 10 рублей, а радости и приятной памяти хватит на долгие годы.


Свечи ручной работы из натурального пчелиного воска или парафина

Если ваш близкий человек – настоящий романтик, то он обрадуется ароматическим свечам из натурального пчелиного воска. Либо можете выбрать парафиновые свечи в виде фигурки его любимого персонажа или животного – такой подарок украсит интерьер и обязательно удивит.

Стоимость свечей из натурального воска – 4-7 рублей, а за 20-30 рублей можно выбрать фигурную свечу из парафина.


Мыло ручной работы

Для любителей домашних спа-процедур можно выбрать мыло ручной работы из натуральных компонентов или ароматную соль для ванн. Либо дополните подарок забавных фигурным мылом в стилистике Нового года.

Стоимость мыла варьируется от 3 до 7 рублей, а соль для ванн стоит всего 9 рублей.


Украшения и броши

Чем можно порадовать любую девушку? Конечно же украшениями! Изделия из золота и драгоценных камней оставим на день рождения, а под елочку положим милые вещицы ручной работы – серьги, кольца и подвески, значки или броши. Выбор вас поразит – вы сможете подобрать подарок на самый требовательный вкус.

Стоимость значков и брошей начинается всего от 6 рублей, цена на подвески и кольца колеблется в районе 35 рублей, а серьги можно приобрести от 10 до 40 рублей. Главное учесть предпочтения вашей дамы! 


Вкусные подарки

Вкусняшки любят все! А потому выбрав именно такой подарок, вы точно не ошибетесь. Присмотритесь к новогодним пряникам, рождественским кексам и конфетам ручной работы или дополните презент набором для глинтвейна. А любителям здорового питания могут приглянуться Урбеч и травяные чаи.

Наборы пряников и конфет стоят всего 25 рублей, цена на Урбеч колеблется от 6 до 20 рублей, а на набор для глинтвейна вы потратите всего 7 рублей. Какие же вкусные подарки можно собрать для своих любимых!


Милые аксессуары для дома

На ярмарках мастеров всегда можно найти милые вещички для дома: кружки, ложечки, кашпо и новогодние украшения. Стоимость любой вещицы не превышает 40-50 рублей, а милые ложечки можно купить всего за 12!


Главный символ 2021 года

2021 года – год Быка, а потому прекрасным подарком станет милый символ наступающего года. Маленького бычка можно купить всего за 10 рублей, а полноценная вязанная игрушка стоит всего 25 рублей. Мимо этих милах просто невозможно пройти!


Где найти Новогодние ярмарки?

В этом году ярмарки новогодних подарков расположились в трех точках Минска. 

Горошек маркет радостно встретит вас с 10 до 22.00 в ТРЦ Galleria Minsk до 30 декабря, а в ТРЦ Dana Mall продлится вплоть до 31 декабря! 

Ярмарка подарков Sarafan расположилась по адресу: ул. Кальварийская 21-1 (напротив Короны) и принимает гостей до 30 декабря с 12 до 21.00.

Не забудьте заглянуть на главную елку страны! Там можно купить новогодние сувениры и подарки, а еще и выпить вкусного горячего глинтвейна и в полной мере ощутить новогоднюю атмосферу!


Фото: Анастасия Штайда, ОНТ

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Теги: Минск
 
 
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До Нового года – три дня, а потому остается все меньше возможностей, чтобы выбрать оригинальные презенты для своих близких. Нет времени объяснять! Мы прогулялись...
 
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