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В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно

Белорусы могли быть на рыболовецком судне, которое затонуло в Баренцевом море. Судьба 17 человек неизвестна, двоих удалось спасти. 

Предположительно, корабль перевернулся из-за наледи и затем пошел ко дну. По словам тех, кто выжил, всё случилось очень быстро, люди на борту не успели опомниться. Моряки рассказали как минимум об одном погибшем – рыбака смыло в море.  Информация о белорусах поверяется.  

Не менее суток продлится поисковая операция. К месту крушения пришли четыре судна. Однако проблема в том, что световой день в этом районе длится всего 52 минуты. Компания, которой принадлежал затонувший корабль, предполагает, что к трагедии привело сразу несколько факторов – плохая погода и нарушение мер безопасности. Выводы сделает транспортная прокуратура.

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Белорусы могли быть на рыболовецком судне, которое затонуло в Баренцевом море. Судьба 17 человек неизвестна, двоих удалось спасти.  Предположительно, корабль...
 
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