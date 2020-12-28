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Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает
Источник материала: ОНТ
Британский композитор, музыкант и певец Пол Маккартни поделился, какую современную музыку он предпочитает,
Пол Маккартни рассказал, что с современной музыкой его знакомит приятель.
Исполнительница St Vincent сразу же поделилась в stories в Instagram, что за ее слушает сам Пол Маккартни.
Фото: Getty Images
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Британский композитор, музыкант и певец Пол Маккартни поделился, какую современную музыку он предпочитает, передает РИА Новости. Он ответил на вопрос...
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