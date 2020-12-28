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Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает

Британский композитор, музыкант и певец Пол Маккартни поделился, какую современную музыку он предпочитает, передает РИА Новости. Он ответил на вопрос пользователей портала Reddit после выхода своего нового альбома McCartney III (18 декабря).

Пол Маккартни рассказал, что с современной музыкой его знакомит приятель.

Исполнительница St Vincent сразу же поделилась в stories в Instagram, что за ее слушает сам Пол Маккартни.

Фото: Getty Images

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Британский композитор, музыкант и певец Пол Маккартни поделился, какую современную музыку он предпочитает, передает РИА Новости. Он ответил на вопрос...
 
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