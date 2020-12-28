Молодёжный чемпионат мира по хоккею продолжается в Канаде

Источник материала: ОНТ

В канадском Эдмонтоне продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею (возраст игроков не старше 20 лет). В очередной соревновательный день не обошлось без сенсации.

В группе «Бэ» одни из главных фаворитов турнира хоккеисты сборной России уступили соперникам из Чехии – 0:2. И это при то, что ранее команда Игоря Ларионова обыграла мощную сборную США – 5:2. В то время как чехи разгромно проиграли сборной Швеции – 1:7. В группе «А» финские хоккеисты не испытали проблем с командой Швейцарии – 4:1, канадцы были сильнее сверстников из Словакии – 3:1.

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