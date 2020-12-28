Ураган «Белла» пронесся по Западной Европе

Источник материала: ОНТ

По Западной Европе пронесся ураган «Белла». Наибольшие последствия – во Франции, Бельгии и Великобритании.

Там скорость ветра достигала 170 километров в час. Десятки тысяч французских фермеров остались без света. В Соединенном Королевстве затоплены дороги, нарушено движение поездов. В Бельгию шторм принес не только ураганный ветер и снегопад, но и гололедицу. Парки и леса временно закрыты для посещения.





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