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Ураган «Белла» пронесся по Западной Европе
Источник материала: ОНТ
По Западной Европе пронесся ураган «Белла». Наибольшие последствия – во Франции, Бельгии и Великобритании.
Там скорость ветра достигала 170 километров в час. Десятки тысяч французских фермеров остались без света. В Соединенном Королевстве затоплены дороги, нарушено движение поездов. В Бельгию шторм принес не только ураганный ветер и снегопад, но и гололедицу. Парки и леса временно закрыты для посещения.
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По Западной Европе пронесся ураган «Белла». Наибольшие последствия – во Франции, Бельгии и Великобритании. Там скорость ветра достигала 170 километров в час....
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