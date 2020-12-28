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Лагерь сирийских беженцев сгорел на севере Ливана

28.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лагерь сирийских беженцев сгорел на севере Ливана

На севере Ливана сгорел лагерь сирийских беженцев, есть пострадавшие. 

Уничтожено, по меньшей мере, сто палаток. 700 человек остались под открытым небом, люди вынуждены искать жильё. Причина пожара – поджог. По данным полиции, огонь вспыхнул после ссоры беженцев с представителями местного клана. Сирийцы возмущались невыплатой положенных им денег, в ответ подожгли их жилища из пластика и фанеры.

ФОТО: itc.ua

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На севере Ливана сгорел лагерь сирийских беженцев, есть пострадавшие.  Уничтожено, по меньшей мере, сто палаток. 700 человек остались под открытым небом, люди...
 
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