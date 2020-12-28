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Лагерь сирийских беженцев сгорел на севере Ливана
Источник материала: ОНТ
На севере Ливана сгорел лагерь сирийских беженцев, есть пострадавшие.
Уничтожено, по меньшей мере, сто палаток. 700 человек остались под открытым небом, люди вынуждены искать жильё. Причина пожара – поджог. По данным полиции, огонь вспыхнул после ссоры беженцев с представителями местного клана. Сирийцы возмущались невыплатой положенных им денег, в ответ подожгли их жилища из пластика и фанеры.
ФОТО: itc.ua
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На севере Ливана сгорел лагерь сирийских беженцев, есть пострадавшие. Уничтожено, по меньшей мере, сто палаток. 700 человек остались под открытым небом, люди...
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