Лагерь сирийских беженцев сгорел на севере Ливана

Источник материала: ОНТ

На севере Ливана сгорел лагерь сирийских беженцев, есть пострадавшие.

Уничтожено, по меньшей мере, сто палаток. 700 человек остались под открытым небом, люди вынуждены искать жильё. Причина пожара – поджог. По данным полиции, огонь вспыхнул после ссоры беженцев с представителями местного клана. Сирийцы возмущались невыплатой положенных им денег, в ответ подожгли их жилища из пластика и фанеры.

ФОТО: itc.ua

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