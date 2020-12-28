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Пинчанка хотела заказать торт с белыми и красными розами и вот что из этого вышло

28.12.2020 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Пинска хотела сделать заказ к корпоративу в магазине, ей посоветовали обсуждать торт с кондитером на заводе.

Девушка обратилась в фирменный магазин Пинского хлебозавода за трое суток до корпоратива, чтобы заказать торт. Ей предложили варианты оформления. 

Приглянулся торт в кремовых розах в три слоя, но по задумке заказчицы цвета должны быть другими: белый и красный.

В магазине бело-красно-белый торт порекомендовали обсудить с кондитером, чтобы согласовать цвета. Мало ли, может не быть подходящего оттенка.

"Кондитер предложила другой вариант оформления. Розовый. Я уточнила, что нужен такой, как на картинке. Чтобы был слой белых, красных и белых роз. Кондитер уточнила, БЧБ торт? Женщина сказала: «Ещё нас как возьмут!». И посмеялась. Предположила, что на заводе не добьются подходящего цвета. Розовые розы сделают, а красные — под вопросом. В конце разговора и вовсе отказалась от изготовления торта. Так что остались без «БЧБ»", - рассказала пинчанка Медиа-Полесью.
 
 
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Жительница Пинска хотела сделать заказ к корпоративу в магазине, ей посоветовали обсуждать торт с кондитером на заводе.
 
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