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«Деникин — Буденный — Колчак»: гениальный протестный ребус от белорусов
Источник материала: Хартия'97
«Деникин — Буденный — Колчак»: гениальный протестный ребус от белорусов
Фотофакт.
Все мы знаем, что за вывешивание бело-красно-белого флага в Беларуси можно получить реальный срок. Однако это не помеха для находчивых белорусов.
В соцсетях появился гениальный протестный ребус от жителей Минска. Отгадали?
Фото ребуса опубликовал Telegram-канал
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