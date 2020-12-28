Источник материала: Хартия'97

«Деникин — Буденный — Колчак»: гениальный протестный ребус от белорусов 28.12.2020, 16:19

1,098

Фотофакт.

Все мы знаем, что за вывешивание бело-красно-белого флага в Беларуси можно получить реальный срок. Однако это не помеха для находчивых белорусов.

В соцсетях появился гениальный протестный ребус от жителей Минска. Отгадали?

Фото ребуса опубликовал Telegram-канал «Баста!»





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.